“暴怒、哭闹……”小家伙太情绪化怎么办？

在任何年龄段，哭都是对被强烈的感情所压倒的正常反应，比如愤怒、恐惧、压力甚至幸福。然而，有些孩子比其他孩子哭得更多，与同龄人相比，这些孩子更容易生气，更容易沮丧，也可能过度兴奋。虽然过度情绪化的孩子肯定没有什么问题，但这会让他们的生活变得更加困难。

1.要让孩子认识情绪

有时父母会为过于情绪化的孩子感到尴尬，但其实哭不是坏事，孩子们也可以有强烈的感情，情绪化并不会使孩子软弱。然而，对于孩子们来说，学会识别和理解他们的情绪是很重要的。事实上，情感意识可以帮助孩子们在情绪爆发的时候，保持坚强的精神状态。

孩子认识到他的感受是很重要的，从给情绪命名开始教他情感。你也可以通过在书中或电视节目中谈论人物来激发关于情感的对话。可以尝试问一些问题，比如“你觉得这个角色怎么样？”通过多次练习，孩子认识情绪的能力将得到提高。

对于孩子们来说，学习如何以一种适合的方式表达他们的情感也是很重要的，比如在商场中大声尖叫或在学校乱发脾气都是不好的。告诉孩子感觉到真正的愤怒或害怕是可以的，但同时要清楚地表明，他在如何回应那些不舒服的感觉上应该做出正确的选择。所以即使感到愤怒，也不可以出现攻击行为。或者仅仅因为感到悲伤，也并不意味着可以在地板上打滚或打人。

2.验证孩子的感受

有时父母不经意间把孩子的感受降到最低，但这传达了错误的信息，说：“别这么难过了。这没什么大不了的”，这种行为会让孩子觉得自己的感觉是错误的。要告诉孩子，不管你认为伤心、沮丧、尴尬还是失望，都可以展示给妈妈，并提供同理心。同时，帮助孩子理解情绪可能会转瞬即逝，孩子现在的感觉不会永远持续，甚至不一定超过几分钟，所以要多关注他们的感情以及眼泪，可以帮助孩子在一个情绪化的时刻保持一点平静。

3.避免过度逼迫

孩子需要一些练习，学习如何以社会可接受的方式处理他的情绪。当然，过于情绪化并不意味着他应该错过美好的生活，很多时候情绪化的孩子也可以放大自己的正面情绪，这意味着孩子也可以在最大程度上享受积极情绪，如快乐和兴奋。

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