深度解析：盐多真的对身体有害吗？

长期以来，卫生组织一直在警告我们盐的危害，这是因为高盐摄入被认为会导致许多健康问题，比如高血压和心脏病。然而，数十年的研究未能提供令人信服的证据来支持这一点，更重要的是，许多研究实际上表明吃盐摄入量过低反而是有害的。本文详细介绍了盐及其对健康的影响。

1.盐如何影响心脏健康

几十年来，卫生部门一直在告诉我们要减少钠的摄入量，他们说你每天应该摄入不超过2300毫克的钠，这相当于一茶匙，或6克盐。食用过多的盐会导致血压升高，从而增加心脏病和中风的风险。

的确减少盐的摄入可以降低血压，尤其是对于那些患有盐敏感高血压的人来说，但是对于健康的人来说，影响并不大。2013年的一项研究发现，对于血压正常的人来说，限制盐的摄入只会使收缩压降低2.42毫米汞柱，舒张压降低1.00毫米汞柱。

更重要的是，一些研究发现，没有证据表明限制盐的摄入会降低心脏病发作、中风或死亡的风险。

2.低盐摄入是有害的

有证据表明低盐饮食可能是完全有害的。对健康的负面影响包括：低密度脂蛋白胆固醇和甘油三酯升高；心脏病、心力衰竭、胰岛素抵抗、2型糖尿病。

3.高盐摄入与胃癌有关

胃癌，是第五大最常见的癌症。研究发现，与低盐摄入的人相比，高盐摄入的人患胃癌的风险要高出68%。目前还不清楚这种情况是如何发生的，也不清楚为什么会发生，但有几种理论存在：高盐摄入会增加幽门螺杆菌的生长，这种细菌会导致炎症和胃溃疡，这可能增加胃癌的风险；高盐饮食可能会损害和刺激胃粘膜，从而使其暴露于致癌物质中。然而，要记住这些都是观察性研究,他们不能证明高盐摄入会导致胃癌，只能证明两者有很强的相关性。

4.哪些食物含盐量高

现代饮食中的大部分盐来自餐馆的食物或包装的、加工过的食物。咸味零食、罐装和即食汤、加工肉类、腌制食品和酱油都是高盐食品。还有一些看似不咸的食物，实际上却含有高得惊人的盐分，包括面包、松软干酪和一些早餐麦片，所以在给宝宝准备食物的时候，一定要注意观察食品标签上列出的钠含量。

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