营养又能减肥的芋头，赶紧安排起来~

芋头是一种淀粉状的根类蔬菜，原产于亚洲，它有一个棕色的外皮和白色的肉，紫色斑点遍布，煮熟后口味微甜，口感类似马铃薯。芋头营养丰富，多吃可以给身体带来很多益处，比如改善血糖管理、肠道和心脏健康，下面就给大家详细介绍一下。

1.营养丰富

芋头含有大量人体必须的营养素，比如纤维、钾、镁和维生素C和E等等，对健康非常有益。

2.控制血糖

芋头含有两种有利于血糖管理的碳水化合物：纤维和抗性淀粉。纤维是人体无法消化的碳水化合物，因为它没有被吸收，所以对血糖水平没有影响，并且还有助于减缓其他碳水化合物的消化和吸收，防止饭后血糖大幅上升。抗性淀粉和纤维的结合使芋头根成为一个很好的食物选择，特别是对糖尿病人。

3.降低心脏病风险

芋头中的纤维和抗性淀粉也有助于降低患心脏病的风险，大量研究发现，多吃纤维食物的人患心脏病的几率更低。

4.提供抗癌特性

芋头根含有称为多酚的植物基化合物，具有多种健康益处，包括降低癌症风险。在芋头中发现的主要多酚是槲皮素，它可以抑制和减缓几种类型癌症的生长，并且也是一个强大的抗氧化剂，保护身体免受过度自由基损伤。

5.帮助减肥

芋头是很好的纤维来源，研究发现，多吃纤维的人往往体重较低，体脂肪较少。这可能是因为纤维会减缓胃排空，保持长时间的饱腹感，并减少一天中摄入的卡路里。随着时间的推移，这可能导致体重减轻。

6.对肠道有益

芋头中含有丰富的纤维和抗性淀粉，对肠道健康可能有益。身体不消化或吸收纤维和抗性淀粉，当到达结肠，它们成为肠道微生物和促进生长良好的细菌的食物。

7.味道好

芋头具有淀粉质地和温和，略带甜味，类似于甘薯，所以它可以用于制作甜食。生芋头含有蛋白酶和草酸盐，可以导致刺痛或灼伤，不过在烹饪的过程中，可以使这些化合物失活，大家可以放心食用。

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