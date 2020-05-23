近年流行用小苏打洗头，这个靠谱吗？

近年来不少家庭会用小苏打取代商业洗发水，因为有说法称，小苏打溶于水，可以去除多余的油脂和堆积，软化头发，恢复光泽。但也有人说，这种做法欠考虑，因为有报告称，长期使用小苏打洗头可能导致头发严重损伤。那么小苏打洗头真的靠谱吗？

1.小苏打洗头不可取

没有证据表明，小苏打可以使头发变软或恢复光泽，反而有很多研究表明，小苏打会对头发造成伤害，并且还会刺激皮肤。头皮平均pH值为5.5，保持这种平衡有助于头发健康，但小苏打的pH值是9。研究表明，高pH值的产品会导致表皮损伤、头发受损、卷发、刺激等。

总的来说，高PH值的小苏打确实可以有效地去除头皮积垢和干燥，但长期使用也会使你的头发失去天然油脂，导致头发、头皮出现损伤。

2.如何选择护理产品

如何选择你的护发产品，应该取决于以下条件:头发损伤程度(化学处理、吹风机、修饰习惯和环境暴露)；头发强度(抗断裂性等)；头发类型，如薄的、厚的、结实的、卷曲的或直的；头皮类型。

3.合理使用洗发香波

如果你想去除头皮中的积垢和油脂，那么可以使用洗发香波。洗发香波含有表面活性剂，如月桂醇聚醚硫酸钠或月桂醇硫酸酯钠，以消除油脂的堆积。研究表明，这些成分可以有效去除油脂，但长期使用可能导致头发受损，特别是如果已经受损、干燥或化学处理，所以要合理使用。

4.使用椰子油

椰子油能渗透毛干，防止头发脱落，它还可以用作护发素。而护发素有助于创造许多人想要的光滑、无卷曲的头发外观，它还能封住角质层，使头发更柔软。寻找含有硅酮、角蛋白或油的护发素。

5.注意事项

总的来说，没有研究不支持用小苏打代替洗发水，小苏打作为洗发水长期使用的风险大于好处。如果确实想要，那么在使用小苏打之前，先在皮肤上做区域测试，看看小苏打是否会引起副作用，此外还要注意使用频次，避免小苏打损伤头发健康。

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