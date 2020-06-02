这些水果配搭，越吃越“靓女”

对于我们的身体来说，水果很容易消化，所以不妨在你的饮食中加入各种水果，以充分利用它们所能提供的所有好处。下面就推荐6个水喝配搭，不仅可以对抗感冒和预防炎症，让皮肤焕发光彩，还能让头发柔亮，相信总有一款适合你~

1.樱桃、菠萝、蓝莓

菠萝富含维生素C，含有一种叫做菠萝酶的酶，可以减少肠道炎症，增强免疫功能，促进蛋白质消化。蓝莓富含抗氧化剂和维生素A、C和E。花青素是蓝莓和樱桃中最主要的抗氧化剂，可以适当吃一些酸樱桃，因为它们含有更多的酚类化合物，可以产生更强的抗炎作用。

2.柚子，猕猴桃，草莓

猕猴桃富含维生素C，能帮助维持免疫系统，减少自由基损伤。葡萄柚和草莓也是相当重要的维生素C食物，可以帮助增强免疫力和抵抗疾病。草莓则含有丰富的维生素A和C，还含有支持免疫功能的矿物质。

3.无花果、红葡萄、石榴

红葡萄和红酒中的白藜芦醇具有强大的抗氧化和抗衰老作用，有助于对抗疾病和衰老迹象。葡萄还富含叶黄素和玉米黄质，这使视力更强，并能减少紫外线的危害。石榴含有比大多数水果更高水平的抗氧化剂，可以帮助逆转自由基对皮肤的损害。无花果不仅美味可口，而且富含钾、钙、镁、铁和铜等矿物质，是维生素A、E和K的重要来源。

4.枸杞、西瓜、柠檬

西瓜含有92%的水，还含有一种叫做谷胱甘肽的主要解毒剂。它也是番茄红素、维生素A和C的来源，这进一步有助于解毒和对抗自由基。在消化过程中，柠檬是一种强力的解毒剂，具有抗菌和抗病毒的特性。枸杞莓是抗氧化剂、维生素(a、B、C和E)、铁和胆碱的重要来源，肝脏需要它们来排毒。

5.黑莓、木瓜、哈密瓜

木瓜富含抗氧化剂和营养物质，有助于胶原蛋白的产生。它还含有一种叫做木瓜酶的酶，可以帮助对抗皮肤损伤。黑莓是美味的低糖水果，富含抗氧化剂和维生素A和C。哈密瓜含有胡萝卜素，胡萝卜素在人体内被转化为维生素A，能使皮肤焕发光彩，头发更有光泽。

6.香蕉、鳄梨、苹果

香蕉提供了快速能量，是一个很好的锻炼前选择。鳄梨中的健康脂肪可以减缓消化，最好在运动后的膳食中加入。苹果富含纤维，能长时间保持饱腹感。

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