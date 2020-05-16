给孩子吃油炸，就是在害他！

油炸是一种全球通用的烹饪方法，它经常被餐馆和快餐连锁店作为一种快速和廉价的方法来准备食物。流行的油炸食品包括鱼、薯条、鸡肉条和奶酪条等等。许多人喜欢油炸食品的味道，然而这些食物往往就代表着高热量和大量反式脂肪，所以吃太多会对健康产生负面影响。

油炸食品热量高

与其他烹饪方法相比，油炸会增加很多卡路里。首先，油炸食品通常是在油炸前涂上面糊或面粉。此外，当食物在油中油炸时，它们会失去水分并吸收脂肪，这进一步增加了它们的卡路里含量。

反式脂肪含量很高

当油在烹饪过程中被加热到非常高的温度时，也会发生加氢，这个过程改变了脂肪的化学结构，而这类脂肪很难被身体很难，这最终会导致负面的健康影响。事实上，反式脂肪会增加许多疾病的风险，包括心脏病、癌症、糖尿病和肥胖症。

会增加患病的风险

1.心脏病

吃油炸食品可能导致高血压、低“好”高密度脂蛋白胆固醇和肥胖，这些都是诱发心脏病的危险因素。事实上，两项大型观察性研究发现，人们吃油炸食品的频率越高，患心脏病的风险就越大，与此同时，那些饮食中富含水果和蔬菜的人患病的风险明显较低。

2.糖尿病

有几项研究发现，吃油炸食品会增加患2型糖尿病的风险。一项研究发现，每周吃两次以上快餐的人患胰岛素抵抗的可能性，是每周吃不到一次快餐的人的两倍。此外，两项大型观察性研究发现，参与者吃油炸食品的频率与患2型糖尿病的风险之间存在很强的关联。

3.肥胖

油炸食品比非油炸食品含有更多的卡路里，所以多吃油炸食品会大大增加卡路里摄入量。此外，研究表明，油炸食品中的反式脂肪可能在体重增加中发挥重要作用，因为它们可以影响调节食欲和脂肪储存的激素。不管是因为油炸食品高热量还是反式脂肪，多项观察性研究都表明，其摄入量与肥胖之间存在正相关关系。

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