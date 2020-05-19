天热了，来做一份小甜品，小朋友超爱~

今日份美食分享来啦，这几天天气好热，不如给孩子准备一份清凉的点心吧~今天就教大家做一个冰冰凉凉的小甜品。

芒果糯米糍，做法简单，好吃到停不下来~

食材：芒果适量、糯米粉120克、玉米淀粉30克、黄油15克、白糖40克、牛奶180克、椰蓉适量。

1.首先将糯米粉、玉米淀粉、白糖、牛奶搅拌均匀，注意一定要搅拌到没有干粉的状态哦，盖上保鲜膜，用牙签在保鲜膜上面戳两个洞。

2.锅里烧开水，水开放入面糊蒸15分钟，再将芒果对半切开，取出果肉切小块。

3.取出蒸好的面糊，趁热加入黄油，揉匀，可以的话，将面团揉到出膜状态更好，等下包的时候不容易破。

4.取一块面团，包入芒果肉，像包包子一样包起来收口朝下。

5.撒上椰蓉，再放入冰箱冷藏一会就可以吃啦！

糯叽叽哒，冰冰凉的超好吃哦~

蒸好的面团刚取出来非常烫，一定要带手套，或者借助勺子等工具来搅拌黄油。

可以的话，多揉一会面团，揉上劲了，面团不容易破，包也非常好包。

不喜欢吃芒果，可以换成其他水果也是可以的，记得果肉不要切太碎，大块的更好包。

一次吃不完，可以放冰箱冷藏，记得加保鲜膜或者装保鲜袋，不然干了不好吃。

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