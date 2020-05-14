“大头娃娃”的悲剧又双叒上演了，家长一定要练就火眼金睛

“大头娃娃”这四个字大家一定不陌生，它指的是2003年安徽阜阳爆发的“三聚氰胺”毒奶粉事件中的受害者们。

自2003年5月起，阜阳出现了多起婴幼儿因饮用劣质奶粉而腹泻、重度营养不良的事件，因为受影响的婴幼儿看起来头部较大，故被称为“大头娃娃”。17年前的这起事件，经过调查，出现营养不良综合征的共171例，死亡13例，震惊全国。

然而，这样的悲剧并没有随着时间而消失，17年后的今天，在湖南郴州，“大头娃娃假奶粉”事件再一次上演。

“大头娃娃”再现湖南郴州

据相关报道，最近郴州永兴县有不少家长发现自己宝宝体重严重下降，出现湿疹，头骨畸形，看起来很像“大头娃娃”。在经过调查后，发现这些宝宝有一些共同的特点。

首先，这些宝宝都是在体检时被诊断为牛奶过敏，医生建议给宝宝选择氨基酸奶粉；随后，家长自行前往母婴店，在导购看似专业热情的推荐下，购买了“倍氨敏”产品，虽然这款产品包装上清楚写着“固体饮料”，但导购坚称这是店里卖得最好的奶粉，很多过敏宝宝都在喝，于是被忽悠了的家长们就放心购买；在给宝宝食用了一段时间后，家长发现宝宝出现异常情况，前往医院，患儿被确诊“佝偻病”。

很显然，问题出在了“倍氨敏”产品身上。事实上，这款产品只是一种固体饮料，并不具有特医奶粉资质，不能够被当做氨基酸奶粉推荐给家长们。目前永兴县市场监管局已就相关事件成立调查专班，立案启动调查。

第二次“假奶粉”事件

之所以说“大头娃娃”又双叒出现，是因为此类事件去年已在郴州发生过一次了。根据一封在网上公开发表的《郴州“大头娃娃”父母们联名请求政府处理郴州假奶粉事件》“联名信”，2019年郴州儿童医院医生面对牛奶过敏体质的患儿，将“舒儿呔固体饮料”作为“特殊医学用途配方粉”指定为患儿长期固定唯一的食物来源。在医生的权威下，很多家长都对此深信不疑，结果导致了宝宝营养不良，身高、智力等发育落后于同龄宝宝，甚至还有宝宝出现了不同程度的脏器损伤。

针对这封信，郴州市市场监管局回复称，经过调查确有其事，是由于“舒儿呔”所属公司印制的处方笺和宣传单存在明显误导行为，致使患儿家长误以为该产品为特医奶粉。当家长带患儿前往医院时，该院个别医生使用上述处方笺和宣传单，推荐家长前去指定药房或母婴店购买“舒儿呔”。相关部门已安排宝宝进行体检，开展赔偿处置工作，并对医院及涉事医生进行调查，对产品所属公司进行行政处罚决定，严厉打击。

“固体饮料”为什么不能代替“特医奶粉”？

发生在郴州的这两起事件，都是以固体饮料来冒充特医奶粉，那么这两者究竟是什么呢？

特医奶粉，也就是特殊医学用途配方粉，通过食品技术调整奶粉的成分，来满足患有特殊疾病或是特定医疗状况宝宝的营养需求。比如牛奶过敏的宝宝喝的氨基酸奶粉，就是用不会导致过敏的氨基酸替代了让孩子过敏的牛奶蛋白，减少刺激胃肠道。特医奶粉需要获得国家注册审批资质，家长在选择时可以多留心一下。

而固体饮料，属于软饮料的一类，根据国家标准GB/T29602，主要分为蛋白型固体饮料（包含氨基酸饮料）和普通型固体饮料。前文提到的属于蛋白型固体饮料，指的是以乳及乳制品、氨基酸等为主要原料，蛋白质含量大于或等于4%的制品，常见的有豆奶粉、氨康源氨基酸等。它与医药奶粉在营养上差距很大，宝宝长期仅靠固体饮料来摄取营养，很容易出现营养不良的情况。

看懂配方表，才能为宝宝选到合适的奶粉

家长在选择奶粉时，一定要注意仔细看配方表，千万不要随意听信导购的话。一般来说，选择奶粉的时候可以按这三点来选。

①配方含量要符合国家标准：《食品安全国家标准婴儿配方食品》对于奶粉配方有着严格的规定，其中要求的营养含量以及配比，是根据国际食品法典委员会的标准和中国母乳研究数据所制定，因此要选择正规渠道购买口碑好的品牌奶粉，来提高奶粉的安全性。

②选择含有常规营养素的奶粉：一般情况下，宝宝奶粉中要含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质、膳食纤维这几大物质。为了助力宝宝成长，不少奶粉会添加一些常规的营养素，例如DHA、ARA、胆碱、核苷酸、益生元等。对于大多数宝宝来说，含有这些成分的奶粉就足以满足其成长发育的需求了。

③根据需求选择特定的奶粉：宝宝的情况不同，奶粉的选择自然也不同。例如容易便秘的宝宝，可以选择含有OPO结构脂的奶粉。OPO与母乳脂肪结构非常接近，消化时不会产生钙皂，促进钙的吸收，有软化便便的作用。而如果宝宝乳糖不耐受，那就要选择零乳糖的奶粉。只有根据宝宝的需求来选择，才能选到最适合宝宝的奶粉。

距离阜阳“大头娃娃”事件已经过去了17年，但它带给患儿家庭的伤害是时间无法抹平的。如今“大头娃娃”再现，这件事带给我们的震惊和愤怒是言语难以表达的。如今已立案调查，希望能早日给出结果，彻查背后的原因。面对防不胜防的事件，我们要多留心奶粉配方，多获取相关知识，保护好宝宝。同时也希望，天下所有的宝宝都能够健康、平安地长大。

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