准妈妈吃冷饮，胎宝宝是什么feel？真相揭秘

如今的天气越来越热，正常人可以通过吃冷饮、吹空调等方式来降温祛暑。但作为特殊群体的准妈妈就不能这么肆意妄为了，然而可怜的孕妈咪们本身就比一般人怕热！悄咪咪地问一句，如果孕妈咪吃冷饮，胎宝宝会有什么感觉？对胎儿有影响吗？今天，咱们就来揭秘真相！

孕期吃冷饮对胎儿有何影响？

准妈妈怀孕后，身体各项功能比孕前差了好多，比如肠胃功能就会降低，如果突然吃大量的冷饮会使肠胃血管收缩，胃液分泌量下降，消化能力随之变差，容易出现腹痛、腹泻等症状。

而且，腹中胎儿很敏感，特别是对冷的感知。准妈妈吃冷饮过多，寒气会通过胃壁进入子宫，让胎宝宝感到冷。有的胎宝宝过于敏感，不能忍受刺激，进而出现剧烈胎动，甚至有可能把妈妈们踢疼。

准妈妈吃冷饮，胎儿是什么feel？

每个人的体质不同，所以情况也就不同。有的准妈妈吃冷饮，胎儿不会出现不良反应，也不会造成严重后果；而有的准妈妈只吃了一小口冷饮，胎儿就会出现激烈反应，发生强烈胎动，让准妈妈很难受。

毕竟，胎儿在恒温环境中生长发育，环境突然变冷会使胎儿受到刺激，进而出现异常反应。

胎儿也可以尝到味道，并感知妈妈情绪

胎宝宝生活在妈妈子宫里，通过脐带获取营养满足生长发育所需，同时通过喝羊水肠胃功能得到锻炼。妈妈的饮食发生改变，羊水的味道也会随之发生变化。所以，准妈妈吃冷饮后，胎宝宝也可以尝到味道哦~

而且，胎宝宝能够感知到准妈妈的情绪，了解她的喜怒哀乐。因此，大家在孕期要保持心情舒畅，并养成良好的饮食习惯，这对胎宝宝健康很重要。

总的来说，孕妈咪不能吃太多的冷饮，务必要注重适量，当然如果天气炎热心情不佳，也可以少来一口，总之要以胎宝宝的安全为主！

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