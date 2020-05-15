注意了！孕妈咪有这些情况，大多会提前生娃

怀孕后，医生通常会帮你计算出预产期，但是这只是大概的估算，要知道真正在预产期当天分娩的人非常少，要么早于预产期分娩，要么晚于预产期分娩。据权威统计，预产期的准确率仅有5%。所以，越临近预产期，大家越要做好准备，千万不能掉以轻心。下面，我们就来详细了解相关内容：

宝宝一般何时出生？

因为无法确定女性的准确受孕时间，所以医学上以最后一次月经的第一天开始计算预产期。整个孕期一共有280天，以28天为一个妊娠月，正好10个妊娠月。

统计发现，只有5%左右的产妇在预产期当天生产；在预产期前后三天生产的女性占到29%；早于38周或晚于42周分娩的女性占比为10%。80-90%的产妇会在孕37-42周之间生产。

这都是正常的分娩时间，均被认为是足月分娩。这里要特别说一下在孕37周-42周之间出生的宝宝。

通常而言，宝宝在妈妈子宫里多待两周，他的大脑、肺脏、肝脏等器官发育得将更加完善。和孕37、38周出生的宝宝相比，39、40周出生的宝宝吮吸和吞咽能力更强，体重更符合标准，出现听力和视力问题的风险也就更低。

小于37周：属于早产儿

早于37周出生的婴儿被称为早产儿，发生几率大约是5-10%。宝宝过早出生，除了会对他的身体和智力发育造成一定的不利影响外，还会导致孩子心理和性格的成熟比较晚，长大后患多动症、焦虑症和其他精神疾病的风险要比正常出生的孩子高很多。

另外，宝宝过早出生，有可能导致肺部发育不良，进而引发哮喘。如果早产宝宝肠道发育不良，有可能会患上坏死性小肠结肠炎，对将来的消化吸收能力产生直接影响。而且，早产宝宝身体抵抗力较差，容易感染脑膜炎和肺炎。

大于42周：属于过期妊娠

晚于42周分娩是过期妊娠，宝宝容易出现宫内窘迫、胎粪吸入综合征、过熟综合征等情况。

这类胎儿在出生时产程较长、很容易出现难产，手术风险较高，对妈妈伤害较大、并且出生后窒息、死亡的风险显著增加。

胎儿的发育情况、妈妈身体条件、宫内环境、外界环境都会影响胎儿出生时间，所以，出生时间无法精确确定，预产期只能作为参考。

导致预产期不准确的因素有哪些？

预产期不能准确预测宝宝的生产日期，主要受以下几个因素影响：

1.月经正常，但末次月经日期不准确

医生一般通过最后一次月经的时间来计算出准妈妈的预产期，但这种推算方法准确性本就低。但如果准妈妈记不清自己的末次月经时间或者将时间搞错，很容易导致医生做出错误判断。

2.月经不正常，排卵期发生紊乱

女性孕前月经周期不规律，会使排卵期提前或延后，进而导致预产期和实际分娩日期有很大差别。对于月经不调的准妈妈，医生会根据B超影像所示的胚胎大小进行估算，但随着孕周的不断增长，胎儿的大小差异会越来越明显。

3.准妈妈或胎儿自身原因

每个胎儿的发育成熟度是不同的，如果胎儿出现宫内发育不良、发育迟缓等问题，或者准妈妈患有某种疾病却又不按时产检的话，医生就不能做出正确诊断，从而出现预产期不准确的情况。

出现五种情况，准妈妈或提前生娃

如果准妈妈出现以下五种情况，有可能会提前生娃：

1.准妈妈有高危因素

准妈妈有胎盘早剥、胎盘前置、妊娠期糖尿病、妊娠期高血压等并发症时，胎儿很少会足月出生，提前生产的概率较高。

2.孕期营养不良

准妈妈在孕期摄入的营养是否充足，对胎儿的正常发育有直接影响。如果准妈妈在孕期出现营养不均衡、营养不良等情况，会导致胎儿在子宫内发育不良、发育迟缓。尤其是胎儿重度营养不良，极易发生早产。

3.以前流过产

无论是流产一次还是多次，都会给子宫带来一定程度的损伤。如果准妈妈流产后没有休息好，不注意身体恢复，再次妊娠时发生早产的风险较高。

4.怀双胞胎

准妈妈怀双胞胎时，对身体素质有很高的要求。和单胎妈妈相比，双胞胎妈妈会承受更高的孕育风险。不少双胞胎妈妈等不到胎儿足月就会选择剖腹产。因此，宝宝会在预产期到来前出生。

5.准妈妈年龄过小或过大

女性的最佳生育年龄是24-29岁。在这个年龄段里，女性身体素质好，可以从容应对孕期的各种压力和风险。如果女性怀孕时年龄偏小，有可能因生殖器官还没有发育完善出现早产情况。如果女性怀孕时年龄偏大，孕期患高危并发症的风险较高，从而导致胎儿提前出生。

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