BB睡觉总容易醒？可能跟这些有关

众所周知，小宝宝大部分时间都在睡觉上，但有的小孩子总容易醒。这是怎么回事？我们一起来看看：

太热

现在天气越来越热，有的家长总担心宝宝睡觉盖的少会着凉，所以总给他们盖得厚厚的。事实上，宝宝们都很怕热，如果盖的多不仅让他们觉得不舒服，还会让他们容易惊醒，无法安心睡觉。

太饿

宝宝无法用语言来表达自己所需，所以哭泣是他们的表达方式。当孩子感到饿时，就会睡不好，容易醒来。建议家长在孩子睡前一定要喂饱，如此孩子才能睡得久睡得香。

尿了

如果尿不湿包得太紧，会让宝宝不舒服，此时他们可能会通过哭闹来表达自己的不满。另外，宝宝如果大小便在尿不湿上了，他们可能会觉得不舒服，也会突然醒来哭闹不止。

被吓到

宝宝们对声音是比较敏感的，如果他们睡觉的周围比较吵闹，这样也容易惊醒。所以家长们应该给宝宝提供一个良好的睡眠环境，在宝宝睡眠的过程中尽量不要制造噪音。

自身原因

小宝宝们大脑神经发育还没成熟，他们作息时间表比较凌乱，所以睡觉时也容易惊醒。

缺钙

宝宝如果缺钙，那么他们大脑的植物性神经会比较活跃，这样一来睡觉惊醒的概率比不缺钙的孩子会高。所以平时可以让孩子多晒晒太阳补钙，或者还可以咨询相关的医生，给孩子合理补钙。

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