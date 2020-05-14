又一演员患癌病逝，年仅39岁：身体健康，才是一切的本钱！

5月7日凌晨，话剧演员李楠因卵巢癌不幸离世，令人十分惋惜。当今社会下，人们的生活压力很大，大家千万别等到身体病了，才感叹谁动了我的健康。不如从现在做起，关心自己的身体，把健康掌握在自己手里。请大家牢记，身体健康，才是一切的本钱！

01

李楠凌晨去世，卵巢癌晚期

5月7日，凌晨1点40分，39岁的话剧演员李楠因卵巢癌去世。

也许大家对李楠比较陌生。

她的名气确实不大，也很少在舞台上演主角，但是在业内人士心里，她的表演时常令人印象深刻，曾被称作“连嗑瓜子都能嗑出戏的好演员”。

她出演的主要是话剧，《大宅门》《问苍茫》等经典剧目中都有她的出演角色，去年还参演了沙溢、胡可领衔的话剧《革命之路》。

李楠在话剧界打拼了10多年，却没想到输给了病魔。

据其业内友人说，李楠的身体多年前就不太好，去医院检查时就有一些指标不太正常，但是后来又莫名其妙恢复正常了，李楠也就没放在心上。

友人劝她再去看看，她却笑着说没事儿，工作重要。

2019年8月，她在医院查出卵巢囊肿病变，医生让她立刻住院治疗。

但是李楠拒绝了。

一是还有话剧要出演，二是心疼费用。

就这样一拖再拖，拖到了春节才住进医院。

然而为时已晚，在几番治疗后，这个年仅39岁的女子，还是在深夜不舍地合上了双眼。

去世前，李楠留下了一段自白书，由她的男朋友代为记录。

节选：

“我还没有和男朋友结婚，我还没有好好孝顺我的妈妈，还没有在我演员的职业当中做到真正的主角，我还没有……，有太多未完成的心愿，我多么渴望可以继续活在这个世界上……”

“只是，我太累了，太累了，只能选择放手，选择离开我最爱的人，走向天堂的大门。”

“我开始了抽烟、喝酒和为了有演出机会参加了各种所谓行业内的饭局交际……我开始患得患失，开始不自信。”

这个努力活着的姑娘，最终还是没能留得住……

那卵巢囊肿是什么？跟卵巢癌是什么关系呢？

一般而言，卵巢超过正常体积，就认为是卵巢囊肿。卵巢囊肿有生理性的，也有非生理性的；有良性的，也有恶性的。

生理性的囊肿在月经期会自行萎缩消失，可以在下个月的月经第五天进行再次检查，来诊断是生理性的，还是非生理性的。

而非生理性的卵巢囊肿有良性的巧克力囊肿、畸胎瘤，恶性的有卵巢癌。此时最好的法子就是听医生的，该观察的定期观察，该手术治疗的就治疗，千万不能拖，把小病拖成大病，那就悔之晚矣。

02

身体健康，才是一切的本钱

看了李楠的病程，唐唐妈深感惋惜。

如果她在发现病变时，就立刻听从医嘱积极治疗，病情也许不会恶化这么快。

这个39岁的女子，在身体多次预警后，还为了工作为了挣钱，将身体健康搁于脑后，这不就是在拿命去拼吗？

生命无常！一个不慎，就走到了人生的红色警戒线上。

这才发现，还有很多很多遗憾，其实都跟钱没关系。

这才发现，这世上，除了生死，都是小事。

这才发现，身体健康，才是一切的本钱。

2018年6月，37岁的武汉男子刘凌峰感觉到身体不适，强撑了几天后去医院检查，这一查就查出了胃癌晚期。

多年高负荷的工作压力，早就超过了身体极限，抽烟、喝酒更是家常便饭。

原本想拼命工作，多给孩子存点钱。

真的把命拼得快没了时，才发现孩子最需要的是一个爸爸。

曾经有一篇新闻刷爆朋友圈：《向死而生，一名记者的住院日记》。

这位记者名叫严俊杰，是襄阳日报记者，也是一位二胎爸爸。

原本事业顺利、家庭幸福的他，被一次体检打乱了所有节奏：高压超过190，低压超过135，“离死大概也就两三个步骤的距离”。

血糖19.5严重超标，血脂严重超标，反正各项指标指正都不好……

他住进了高护病房，被五花大绑，拴在了床上。

手腕、脚脖子上着夹子，心脏部位贴了一堆管子，左手绑着血压仪，10分钟监控一次，右手打了留置针，接口处塞了两三个针头，打了好几种药物……

有的时候，身体垮掉连个招呼都不打。

严俊杰也从未想到，之前还活蹦乱跳的他，一下子成了病床上的重点观察对象，各科专家围着他折腾。

抽血查各项指标，扎指头测血糖，测了卧式血压又测立式血压……

在医院里住了13天，严俊杰各种身体指标才终于回归正常。走出医院大门的那一刹那，他如释重负。

此后的日子里，他开始学习高血压、糖尿病的治疗知识；联系了健身房的教练，开始安排锻炼；购买了游泳课程，开始了训练。

他学着拥抱生活，善待自己。

他是幸运的，一切都还来得及。

03

余生很贵，千万别浪费

根据《中国城市白领健康状况白皮书》表明，我国白领亚健康比例高达76%，7成人有过劳死危险；每年猝死人口超过55万，每天约有10000人确诊癌症……

这一组组冰冷数字的背后，掩埋了多少个家庭的破碎伤痛？

他们是谁还没来得及孝敬的父母亲？又是谁白发相送的子女？还是谁想要白头偕老的另一半？

32岁的海归女博士于娟在《癌症日记》中写到：

“健康真的很重要，

在生死临界点的时候，

你会发现，任何的加班（长期熬夜等于慢性自杀），

给自己太多的压力，

买房买车的需求，这些都是浮云。

如果有时间，好好陪陪你的孩子，

把买车的钱给父母亲买双鞋子，

不要拼命去换什么大房子，

和相爱的人在一起，蜗居也温暖。”

人生下半场，拼的就是健康。

有了健康，才能承担起家庭的责任；

有了健康，才能为孩子遮风挡雨，陪伴他一起成长；

有了健康，才能好好奉养渐渐老去的父母，让他们安度晚年；

有了健康，才能和爱人共赏夕阳，在细水长流的日子里携手相伴。

千万别等到身体病了，才感叹谁动了我的健康。

不如从现在做起，关心自己的身体，把健康掌握在自己手里。

1.适量运动，科学减肥

久坐、久躺都是健康杀手，不仅会使人变胖变丑，还会增加患癌的风险。

其实我们大多数人并没有想象中那么疲于奔命，总会有时间做做运动的。最简单的比如每天步行6000-10000步，很容易就能完成。

或者做个1小时左右的家务，既收拾了家，也锻炼了身体，何乐而不为？

2.戒烟限酒，健康养生

烟草中有多种有害物质，不少都是致癌物，这个大家都清楚。戒烟，不仅是保护自己，也能防止身边人被二手烟“毒害”。

至于酒，俗话说小酌怡情大饮伤身，不喝最好，喝也要适量。建议每天白酒不超过1两，啤酒不超过1瓶。

3.规律作息，快乐生活

有规律的生活节奏，是身体健康的基础。

尽量做到起居有常、劳逸结合，少加班，不熬夜。

4.均衡饮食，防癌入口

现在物质条件好了，大鱼大肉想吃就吃，各种包装食品想买就买，然后发现高血压、糖尿病也越来越多了……

管住嘴，迈开腿，两条健康法则，缺了谁，都独木难支。

日常饮食中，我们应该注意荤素搭配，油腻食物少吃，高糖高盐的烹饪方式早早舍弃。

5.定期检查，早发现早治疗

凭借现在的医学手段，很多癌症和疾病都能在早期被筛查出来，宫颈癌、乳腺癌、甲状腺癌等令人闻风丧胆的癌症，其实发现得早，也没那么可怕……

余生很贵，我们谁也赌不起。好好爱自己，好好陪家人，好好生活。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)