张文宏：家里这样吃饭，一人感染全家遭殃

4月29日，继提议让孩子早餐不要吃粥之后，新晋“网红”华山医院感染科主任张文宏医生再次就疫情期间吃饭问题，向公众发表公开倡议。

张文宏谈五一假期聚餐时表示，吃饭是疫情传播最大窗口，提倡分餐制成为常态化，给生活恢复常态化提供了“武器”。张文宏表示，吃饭是疫情当中最大的传播窗口。他还举例，如果领导给你夹菜你吃不吃？

之前张文宏的喝粥无营养言论就曾被一部分人指责不尊重中国传统，这次也不例外。

但事实上，中国不但是世界上最早进行分餐制的国家，也是拥有分餐制历史最悠久的国家之一。“席地而坐，分案而食”的分餐进食，在中国的历史上占据更长的时间。

大家平时关注一些历史题材的影视作品就会发现，古代的宴席历来都是分餐制的。

战国时代的《大秦帝国》

清朝时期的《甄嬛传》

而合餐制到底有多不卫生呢，杭州市疾控中心的专家们做了一个试验。

他们在附近餐厅点了6道菜，分成两份，一份使用公筷，一份不使用，做对照组试验。

实验结果显示：

对比两组菜品剩余部分的菌落总数，“非公筷”那一组菌落总数，全部高于“公筷”那一组！而且，有的甚至差出10多倍，比如干锅茶树菇这道菜。

杭州市疾控中心提醒：

用公筷会明显减少菜品中的细菌污染，不使用公筷的情况下，一方面大家可能会把自身口鼻腔携带的细菌通过筷子传递到菜品上，另一方面也会导致不同菜品本身携带细菌的交叉污染，这些因素都增加了细菌滋长的机会。

有人会有疑问，我这活了几十年就没用过公筷，不也没啥问题么。

有时候，等有问题时候就晚了，或者说，有些问题，只是你没发现而已。

比如幽门螺旋杆菌。

中国是感染幽门螺旋杆菌人数最多的国家，感染人数接近7亿人，感染率高达59%，也就是每两个人之中，就可能有一个感染了幽门螺旋杆菌。其是慢性胃炎和消化性溃疡的重要致病因子，也与胃癌发生相关。

不巧，本人正是一名幽门螺旋杆菌的资深患者。

因此于15年，17年先后两次去医院治疗慢性胃炎。家里亲人也均查出相关指标超标，想必就是在一起吃饭的原因。

孩子和老人也容易感染幽门螺旋杆菌，据统计我国10岁以下的儿童幽门螺旋杆菌感染率达到40%-60%。

此外，南方医科大学南方医院感染内科主任医师陈金军在2月24日广州日报《疫情防控未可放松，多人共餐建议使用公筷》一文中介绍，虽然近距离飞沫传播是新冠肺炎的主要传播途径，但是也无法排除病毒通过口水-餐具-食物-餐具传播的可能性。

所以，为了家里大人、宝宝的健康，建议大家日常吃饭尽量使用分餐制。

实在不行，也给宝宝准备专门的餐具，餐前把宝宝吃的食物单独挑出，不要与大人混用。

有人说出门在外不方便，因为国内除了少部分高档餐厅，大部分中餐餐馆还是以合餐制为主。

其实我们家就实践过，去年有一帮美国亲戚来中国做客。了解到对方习惯分餐制，当时我们去每一家餐厅，都会事先跟服务员说明情况，要一把筷子，一道菜配一双公筷。

第一顿还有一些不习惯，看到满桌的筷子还觉得好笑，也经常拿错，但后面几顿就完全适应了。

所以，大家不妨顺应时代的改变，就此养成一个好习惯，岂不美哉。

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