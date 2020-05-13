BB吃燕麦过敏不要慌，有这些情况快就医！

如果你发现孩子在吃了一碗燕麦片后流鼻涕或出现红斑，他可能对燕麦中的蛋白质（这种蛋白质被称为燕麦蛋白）过敏或敏感。燕麦过敏触发免疫系统反应，这导致了抗体的形成，这种抗体被设计用来对抗身体认为具有威胁的外来物质，如维生素A。

当然了，有些人吃了燕麦之后过敏也可能是对麸质过敏或患有腹腔疾病。

症状

燕麦过敏并不常见，但可能发生在婴儿，儿童和成人中。对燕麦过敏可导致轻微到严重症状，例如：皮肤斑点，发炎，发痒；口腔内出现皮疹或皮肤刺激，喉咙沙哑，流鼻涕或鼻塞，眼睛痒，恶心，呕吐，腹泻，肚子疼，呼吸困难。燕麦敏感性可能导致症状较轻，需要一段时间才发生。

如果孩子吃燕麦或反复接触燕麦，这些症状可能会变成慢性。这些症状包括：胃部刺激和炎症，腹泻，疲劳。在婴儿和儿童中，对燕麦的反应会导致食物蛋白质诱发的小肠结肠炎综合征。这种情况会影响胃肠道，它可引起呕吐，脱水，腹泻和生长不良。

治疗

如果孩子对燕麦蛋白过敏或敏感，请避免吃燕麦和使用的相关产品。检查产品成分表是否有燕麦、燕麦粉和燕麦蛋白等词语。要避免的事物包括：燕麦浴、燕麦乳液、麦片、燕麦棒、稀饭、燕麦饼干、啤酒、燕麦奶。

服用口服抗组胺药，可以缓解宝宝对燕麦的轻度过敏反应。如果孩子有皮肤反应，外用皮质类固醇可能会有所帮助。

什么时候去看医生

如果孩子对燕麦有严重的过敏反应，如呼吸困难或过敏反应，请立即就医。与任何食物过敏一样，这些症状很快就会危及生命，但通常可以使用肾上腺素自动注射器来阻止。提醒大家，即使携带肾上腺素并用它来阻止发作，也应在任何过敏反应发生后立即前往最近的急诊。

过敏症的症状包括：血压下降，荨麻疹或皮肤发痒，喘息或呼吸困难，舌头或喉咙肿胀，恶心，呕吐，腹泻，脉搏薄弱快速，头晕。

注意事项

对燕麦敏感并不常见，有这一问题的人对燕麦中的蛋白质燕麦蛋白具有免疫系统反应。对麸质敏感的人，例如患有乳糜泻的人，由于产品的交叉污染，也可能对燕麦产生不利的反应。

燕麦过敏可导致婴儿和儿童潜在的严重疾病。它还可以引起特应性皮炎。如果您怀疑你或孩子有燕麦过敏或敏感，请避免接触或食用燕麦，并咨询医生。

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