宝妈请注意！爱喝苏打水，小心牙齿成蜂窝

有些旁友听信传言认为苏打水很健康，其实不然。苏打水会损害牙齿。咱们喝苏打水时，它所含的糖分与口腔中的细菌相互作用形成酸，这种酸会腐蚀牙齿。

普通汽水和无糖汽水都含有酸，这些酸也会攻击牙齿。每喝一大口苏打水，你就开始了持续20分钟的破坏性反应。如果整天都在啜饮，牙齿就会不断受到攻击。

苏打水对牙齿的主要影响

喝苏打水对牙齿健康有两种主要的影响：腐蚀和蛀牙。

△ 侵蚀

当软饮料中的酸遇到牙釉质时，牙齿就会开始腐蚀。牙釉质是牙齿最外层的保护层，它们的作用是降低牙釉质的表面硬度。运动饮料和果汁也会损害牙釉质。

△ 蛀牙

另一方面，软饮料也会影响牙本质甚至复合填充物。这种对牙齿珐琅质的损害会引起蛀牙。经常喝软饮料的人，随着时间的推移会出现蛀牙或龋坏。加上糟糕的口腔卫生，牙齿会受到很多伤害。

如何防止牙齿损坏？

显而易见的解决方案：停止饮用苏打水。但有些孩子似乎就是无法戒掉这个习惯。然而，你可以做一些事情来减少损害牙齿的风险。

☛ 适度适量。每天不要喝超过一杯。

☛ 快点喝。喝软饮料的时间越长，对牙齿健康造成的危害就越大。也就是说喝得越快，糖和酸损害牙齿的时间就越短。(只是不要以此为借口喝两倍多的饮料)

☛ 用吸管喝。这将帮助牙齿远离饮料中有害的酸和糖。

☛ 喝完用清水漱口。喝完苏打水后，用一些水冲洗口腔，这将有助于洗掉残留的糖和酸，并防止它们攻击牙齿。

☛ 刷牙前先等一等。喝完苏打水马上刷牙不是一个好主意。这是因为与易受腐蚀的牙齿的摩擦弊大于利。建议等待30到60分钟。

☛ 睡前不要喝饮料。糖不仅会让人保持清醒，而且糖和酸会整夜攻击牙齿。

☛ 定期清洁牙齿。定期检查可以在问题恶化之前发现问题。

苏打水也有替代品

其实，可以通过选择酸度较低的软饮料来减少对牙齿的伤害。百事可乐和可口可乐是市场上酸性最强的两种软饮料。雪碧、健怡可乐和健怡都是酸性最低的软饮料(但它们仍然是酸性的)。软饮料不是一个健康的选择，但它们很受欢迎。

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