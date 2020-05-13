带BB粗去玩，用推车还是腰凳？哪个更实用？

春暖花开，随着疫情的逐渐稳定，很多家长都带宝宝粗门玩啦~而带娃出门，最常用的神器就是推车或腰凳。那么，到底哪个更实用呢？其实，推车和腰凳各有优势，大家可根据出门的具体情况进行合理选择。下面一起来了解一下吧~

带宝宝出门，选推车还是腰凳？

推车和腰凳各有好处，至于宝宝出门选哪个好，建议根据出门目的地进行选择：

如果带宝宝去打疫苗、下楼散步、去菜场买菜，选择腰凳就比较好。这些地方人员密集，宝宝坐在腰凳上，妈妈可以用手护着宝宝，保证孩子安全。

如果带宝宝去参加家庭聚会、去公园游玩、去稍远的地方参加活动，需长时间抱着宝宝时，最好选择婴儿推车。

请注意，无论选择哪种，都应把宝宝的安全放第一位。

推车的优点和使用建议

1.使用方便

带宝宝出远门或参加聚会时，将宝宝放在婴儿车里，妈妈们就会觉得很方便，不用抱着宝宝上厕所，也不用抱着娃吃饭，只要宝宝能在婴儿车里安安静静地带着，妈妈就可以和朋友们尽情聊天啦~

2.遮阳挡风

大部分婴儿车上方都装有遮阳棚，宝宝在里面不管是躺着还是坐着，都可以避免风吹日晒。当阳光照射强烈或刮风时，大家只需将顶棚放下即可，宝宝就会很舒服啦~

3.功能丰富

市场上销售的婴儿推车除了能搭载宝宝，还有强大的储物功能，带宝宝出门时，可以将玩具、零食、水壶、纸尿裤、纸巾等物品放在婴儿推车下方的置物筐里，很是方便。

4.轻松省力

使用腰凳虽然也很省劲，但时间久了，妈妈的胳膊和腰都会受不了。如果使用儿童推车，就不会有以上这些烦恼啦~

5.可坐可躺

婴儿推车相对来说比较宽敞，宝宝在里面可以坐着，也可以躺着。带宝宝出远门，如果宝宝累了，就可以让他在婴儿车里睡上一觉，建议最好带一条小毯子，盖着宝宝的小肚子。

使用建议

市面上的婴儿推车种类繁多，不同的婴儿车功能差别很大，但无论是什么品牌，什么样式，大家在购买婴儿推车时，一定要重点关注安全性和功能性。

6个月以下宝宝还不会坐，使用“可躺”婴儿车会比较方便。6个月以上宝宝可以乘坐轻便婴儿车，建议大家购买有安全带的婴儿车，特别是可以自由调节倾斜度的婴儿车。

大家在使用婴儿推车时要经常查看宝宝情况，以免发生意外。同时也要经常和宝宝说话，一来是让宝宝确定你就在他身边，二来也可以促进其语言能力的发育。

此外，有车一族不妨购买折叠婴儿车，携带很方便~

腰凳的优势和注意事项

1.坐姿舒服

腰凳离地面高度较高，不容易吸到汽车尾气和灰尘，有利于孩子的健康。另外，妈妈可以随时了解宝宝的情况，了解他坐腰凳是否舒适，有没有尿了，有没有热了等等。

2.能及时发现异常

宝宝坐在妈妈胸前，出现紧急状况时，妈妈可以及时护住宝宝。如果宝宝身体出现异样，比如吐奶、哭闹等，妈妈也可以马上发觉。

3.让宝宝充满安全感

宝宝坐在腰凳上，和妈妈距离较近，亲子互动次数也就比较多。而且，宝宝贴在妈妈身上，不但能看清妈妈的脸，还能听到妈妈的心跳声，从而提升安全感，避免哭闹。即使宝宝外出时睡着了，坐在腰凳上也能安稳入睡。

4.携带方便

腰凳体积较小，出门时携带方便。腰凳系在妈妈腰部，能够让妈妈的双手解放出来，碰到小坡、台阶、路况不好等情况时，也能轻松应对。

5.宝宝视野开阔

使用腰凳时，宝宝坐在妈妈前面，高度比推车要高一些，因此视野更广阔，能看到更多的事物。对于月龄大一些的宝宝而言，还方便和妈妈沟通交流，更方便地观察和了解世界。

注意事项

长时间使用腰凳，会让妈妈和宝宝都感到劳累。建议大家，每次使用腰凳不要大于2小时。使用一段时间后，可以解开腰凳抱宝宝一会，让腰部等到得到充分休息，也让宝宝活动一下身体。请注意，使用腰凳时一定要扣好安全带，防止宝宝坠落发生意外。

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