BB有这些表现，说明你的奶水很优秀！

对宝宝而言，母乳是最佳的口粮。它不但可以提供宝宝生长发育所需的全部营养，还能提升身体免疫力，让宝宝少生病。如果你发现宝宝身上有以下这些表现，那么恭喜你啦，说明你的奶水质量很优秀，一起来看看吧~

♥ 宝宝有这些表现，说明妈妈奶水质量好

1.长得强壮结实

有的宝宝到三个月还不能独立抬头，主要原因就是身子骨软。除了早产等特殊情况，宝宝的身体会越来越强壮，同时力气也会变大。大家如果发现宝宝身体总是很软，就要检查一下母乳是不是有问题了。

2.吃奶后不哭闹

宝宝感到饥饿时，会通过哭来表达需求。如果大家喂完奶后，宝宝仍在哭闹不止，多半就是没有吃饱的表现。出现这种情况，大家首先应检查一下宝宝身体上有没有不舒服的地方，如果没有，说明小孩子没吃饱。反之，宝宝吃奶后不再哭闹，就说明宝妈的奶水充足。

3.睡眠质量好

宝宝吃饱后，睡眠质量会相当的好，月龄三个月以上时，甚至能告别夜奶，一次睡6小时左右。大家如果发现宝宝经常夜醒哭闹，频繁要喝奶，多半是宝宝饥饿导致，一定要留意他的睡眠状态。

4.生长发育良好

不少妈妈会拿自己娃和别人家的孩子做对比，比如比体重、比身高的。其实，做这些比较真的没有太大的意义。每个宝宝的情况不同，他们出生时的身高体重都不一样，生长速度和遗传基因也有所差异。

建议绘制自家宝宝的生长曲线，并与生长曲线标准图加以对比，就能判断出宝宝升高体重增长速度是否达标。只要宝宝生长发育速度正常，就可以说明妈妈的母乳很nice。

♥ 有这些情况，说明妈妈母乳不足！

需要注意的是，如果你家宝宝出现以下表现，那么很可能奶水不足：

*喂奶时极少听见宝宝的吞咽声。

*婴儿吃奶的时间长，常常会放弃乳头大哭不止。

*哺乳后婴儿出现浅睡、睡不踏实，一会又会出现觅食反射。

*婴儿大小便次数减少、量少，体重增加缓慢或停滞。

如果真的是母乳不足，这些表现都会是相辅相成的，如果同时出现好几个表现，那才能说明宝宝可能真的没吃饱。但如果你家只有偶尔其中一项符合，请不要妄断自己的奶量哦~

♥ 母乳不足怎么办？

那么，若母乳不足应该怎么办呢？

1.摆正心态

宝宝刚出生没多久，母乳可能不会很充沛。这是正常情况，很多妈妈都有这种情况，大家不要太焦虑。

2.加强宝宝吮吸

据研究以及临床发现，宝宝多吮吸，可刺激妈妈耐下吹易分泌催乳激素，促进乳汁分泌。所以，日常要勤让宝宝吮吸。

3.补充营养

比如牛奶、鸡蛋、蔬菜、水果等。当然汤水少不了，比如猪蹄黄豆汤，豆腐鲫鱼汤，鸡蛋汤等，可以促进乳汁分泌。日常，妈妈也应适当多喝点温开水。

4.保持良好情绪

据研究以及临床发现，哺乳期妈妈情绪不佳，乳汁分泌护急剧减少。所以妈妈应注意及时调节负面情绪，保持好心情。

最后，若是奶水真的不够，也可以给宝宝选择一款配方奶粉，也可以满足宝宝生长发育的营养所需。

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