注意了！宝宝睡觉翻来翻去，或是身体出了问题！

很多妈妈都发现自家宝宝睡觉时会翻来翻去，前一天晚上还在身边，第二天一早已经到床脚了。有的妈妈认为这是孩子调皮爱动所致，所以并没在意，其实这是孩子睡得不踏实的表现，很可能在暗示身体出了问题！我们一起来详细了解：

1.缺钙

宝宝睡觉不安稳，总是翻来覆去，很可能是缺钙。大家可以给宝宝适量补钙，比如给他多吃豆制品、奶制品等富含钙质的食物。另外，带宝宝晒太阳对补钙也是有帮助的，皮肤经常接受阳光照射，有助于身体对钙质的吸收。

2.消化不良

宝宝的消化系统和身体其他器官尚未发育成熟，如果睡觉前被喂得太饱，或者是消化不良，会容易出现腹泻腹胀等不适症状。宝宝身体不适，睡觉时自然不安稳，总是翻来覆去。

临睡前，大家不要给宝宝喝奶或者喂辅食，减轻孩子肠胃负担，让宝宝安然入睡。

3.情绪起伏较大

宝宝年龄小，神经系统发育还不完善，如果宝宝入睡前玩得太嗨，或者太过劳累，或者情绪紧张害怕，都会让他睡觉时变得不安分，出现蹬被子或翻来覆去的情况。

在宝宝入睡前，要先帮助孩子安抚情绪，大家可以先让他休息一会，然后再哄睡，也可以给他讲故事、唱儿歌哄他睡觉，使其养成良好的睡眠习惯，避免出现睡觉不安分。

4.睡眠环境不佳

有的妈妈担心宝宝睡觉时踢被子受凉，便给他盖上厚厚的一层被子。其实，这样做是不对的。宝宝盖厚被子睡觉会感到很难受，身体不能舒展，因此才会滚来滚去，寻找舒适的姿势入睡。

另外，夏天气温较高蚊虫较多，而宝宝皮肤娇嫩，遭到蚊虫叮咬会让他无法安稳入睡，务必要注意驱蚊。

大家要营造良好入睡环境，给宝宝盖厚薄适度的被子，做好驱蚊工作，这样才能让宝宝安心睡觉。

最后提醒大家，睡眠对宝宝而言十分重要，对他的身体和大脑发育有很大影响，绝不能忽视！

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