离婚开挂的刘敏涛：感谢37岁那一夜的绝望，让我在44岁活得这么爽！

还记得《琅琊榜》里的静妃娘娘吗？最近，她的扮演者刘敏涛在一场晚会上演唱歌曲时表情“失控”，2天之内拿下5个微博热搜。今天我们来认识一下这位44岁的姐圈顶流。

01

44岁的姐圈顶流

今年的姐圈“顶流”诞生了！

没错，是44岁的刘敏涛！

2天之内拿下5个微博热搜，其中两个还成功登顶。这样的流量，当红明星也不过如此了吧？

事情经过相信很多网友都知道了。

5月5日晚，江苏卫视的一场晚会上，刘敏涛、韩雪、万茜一起演唱了一首《红色高跟鞋》。

晚会前，节目组的宣传文案里，给刘敏涛的定位还是“优雅风情”。

不知道晚会结束后，回过头来看到这段文案的宣传小组，是不是一脸问号。

短短一首歌的时间，网友却截出了一整套表情包。

挑眉的、摇头晃脑的、斜眼的、歪头摸肩膀的、翻白眼的……眼神迷醉、身姿撩人，明明是三个人的合唱，差点成了她一个人的秀场。

网友的评价也是很到位了：

“三分讥笑，三分薄凉，四分漫不经心，还有一丝丝华丽的做作，一个人演完了一整部宫斗剧”

尤其是那Slay全场的蔑视眼神儿，带着几分傲慢、几分冷酷、几分优雅、几分魅惑，气场全开，好像每根头发丝儿都在发力。

几分钟的舞台合唱，让刘敏涛火速出圈。

一大波迷妹摇旗呐喊，想让她C位出道，甚至喊话让她去踢馆《乘风破浪》。

图片来源：@豆瓣用户江江鹅

其实，刘敏涛这次能够引发如此大的关注，是因为她完全颠覆了大众心目中的固有形象。

此前，众人眼中的她，知性、优雅、低调、沉稳。

然而经此一事，大家才发现这位宝藏姐姐也能“作”得这么俏皮，这么撩人。

02

循规蹈矩的前半生

如果每个人都有前半生、后半生，那刘敏涛的前半生总结起来就是四个字——循规蹈矩。

她从小性格温顺，是个乖乖牌的孩子，事事听从家里人的安排，就连报考中央戏剧学院，也是姑姑替她做的决定。

本身没有表演基础的刘敏涛，凭借努力拿下了专业课第一名，被老师寄予厚望。

毕业后她顺利出演多部电影、电视剧，大部分都是女主角。

事业上顺风顺水的刘敏涛，却在30岁这一年默默地离开了影视圈。

这一年，她遇见了爱情，走进了婚姻。

在她的观念里，女人在家相夫教子，这没什么可争议的。

此后七年，在30岁-37岁这段大好年华里，刘敏涛跟其他家庭主妇一样，承担起妻子跟妈妈两个角色。

虽偶有拍戏，也都是戏份较少的配角。

可以说，刘敏涛的前半生，小时候家教森严、认真读书，而后有自己的事业顺风顺水，然后遇见爱情回归家庭，相夫教子，她活成了一个非常“标准”的女性，符合所有人的期待。

然而，她本人过得并不幸福。

丈夫忙于事业，夫妻二人聚少离多，婚姻渐渐褪去色彩，变得冷漠孤独。

她自己呢？也在这段沉默压抑的婚姻里，逐渐失去自己，活得卑微而苍白。

七年婚姻里，让她耿耿于怀的是一根冰淇淋。

那是一次她跟老公去日本旅游，看到一家冰淇淋店，她很想吃那家店里的抹茶冰激凌，但是最终也没买成。

因为她身无分文，向老公开口要钱就要看他的脸色。

这根冰淇淋成了刘敏涛的“念念不忘”，她离婚后再次去日本，终于吃到了那一根冰淇淋，原来，那是自由的味道：

“今年我和朋友们去日本玩，特意去了一趟清水寺。”

“现在我已经成为了自己的靠山，活的真实而潇洒，无需再为别人的眼色来束缚自己的愿望。”

“我终于吃到了那根一直记在我心里的抹茶冰淇淋。”

“细细品来，那是自由的味道。”

2013年的夏天，在经历了又一个孤独的不眠夜之后，她终于想明白自己所忍受的一切是多么没有意义。

她下决心离婚。

37岁的刘敏涛带着女儿，走出了婚姻围城，开始了她的下半生。

既然循规蹈矩无法带来预期的幸福，那何不活得潇洒肆意一些？

03

姗姗来迟的“中年叛逆”

离婚、中年女性、单亲妈妈……这些词汇叠加在刘敏涛身上，在外人看来，她的前路千难万阻。

也有人问她对于那段失败的婚姻，可曾后悔？

刘敏涛却说，

无论是她的婚姻还是事业，都没有失败这两个字。

那七年的婚姻，对她而言是人生中一段经历，一场体验。

年近40才开始为自己而活，是不是太晚？

不！刘敏涛告诉我们，人觉醒后的力量是巨大的，且永远不算晚。

对于离开演艺圈多年的中年女人，想要东山再起，无疑是一场硬仗。

但是她甘于放下身段，坦然地接受每一个角色，哪怕是戏份很少的配角，她也认真对待，一步一个脚印。

终于在2015年，她参演的《伪装者》跟《琅琊榜》两部电视剧热播，刘敏涛也迎来了事业上的巅峰时期。

《伪装者》中，她饰演的大姐明镜，有霸气，有柔情，完全夺去了女主角的风采。观众们纷纷直呼大姐才是真正的女主。

《琅琊榜》中的静妃处事低调隐忍，却睿智无双，悄无声息地拨弄风云。

成功的背后，必然付出了很多努力和艰辛。

她还跳出舒适圈，不断挑战自己。

减去多年长发，尝试利落短发，甚至穿上露背装，美得发光。

她主动去参加《演员的诞生》，和很多年轻演员们同台飚戏，被宋丹丹称“年纪大，没人要”，也没有气馁。

之后又加盟了《声临其境》，声情并茂地为《陌生女人的来信》做配音，打动了观众的心。

有人说，中年女性有两种模样：

一种受够了生活的捶打，逐渐失去自我，在屈服和抱怨中度过余生；

一种经受岁月的雕琢，某一天幡然醒悟，重新拾掇自己，迎来焕然一新的后半生。

毫无疑问，刘敏涛是后者，从不幸福的豪门婚姻中毅然出走，在所谓的”中年叛逆”时期放飞自我，追逐自己的梦想。

她的内心越来越强大，姿态越来越洒脱。

闲来也不忘享受生活，旅游、看书、插花、画画……她把日子过成了诗。

她的自信勇敢，也在潜移默化地影响着孩子，这或许是一个母亲送给女儿最棒的礼物。

04

没人能定义中年女性的底色

人到中年，就容易被打上悲哀的底色。

油腻的中年男人，庸俗的中年女人，在生活中成了被看低的人群。

但是，到了这个年纪，就一定要活得油腻、活得庸俗吗？

刘敏涛用自己的经历向大家证明：我不相信，疲惫和麻木是中年人的底色。

一个人的心态和精神样貌，不一定由年龄决定。也可以反过来，心态可以决定你的年龄。

哪怕到了中年，如果觉得生活不如意，也不要自甘放弃，得过且过。

哪怕上半场惨淡失败，也不代表没有翻盘的机会。

中年女性，经历过青春的冲动，经历过岁月的磨砺，内心反而更加从容。

39岁的阿娇，曾经那么恨嫁，前不久也宣布离婚，收获了一大批网友的祝福和鼓励。

这个辗转多年寻寻觅觅的女子，经历一场短暂的婚姻，终于明白幸福掌握在自己手里。

也许，不久的将来，她也能活成“刘敏涛”那般样子。

也希望，所有女人，都能好好爱自己！

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