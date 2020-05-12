医生奋战抗疫一线，孩子监护权却被剥夺

据英国《每日邮报》报道，美国急诊科医生向媒体爆料，她每天奋斗在抗疫一线，却被法官认定“感染新冠风险高”，剥夺了她对4岁女儿的监护权。这名妈妈绝望地表示，现美国疫情严峻，医护人员又不足，她却不得不在“医生”和“妈妈”这两个身份中做抉择。

女医生被剥夺女儿监护权，理由是“感染新冠风险高”

据了解，这名急诊科女医生名叫特蕾莎·格林，来自美国佛罗里达州。特蕾莎表示，她的前夫几天前向法院提出申请，要求获得4岁女儿在疫情期间的单独监护权，理由是“孩子妈妈感染新冠肺炎风险太高”。

尽管特蕾莎的检测结果为阴性，但法官还是同意了其前夫的申请，理由是佛罗里达州疫情严峻，让孩子爸爸获得单独监护权“能保护孩子的最大利益。”

医生上诉，认为裁决对医护人员不公

特蕾莎随后提起了上诉，她表示“法官都没有和医学专家沟通，也不清楚具体情况，就如此草率地做出判决，将我的孩子夺走！”

特蕾莎还指出，目前美国医疗系统的压力非常大，数量有限的医护人员难以应对快速增长的新冠肺炎感染者。而她在这种情况下必须做出残酷的身份选择——是当“妈妈”还是当“医务工作者”。

特蕾莎说：“我们不顾一切奋战在抗疫一线，这时还要将我们的孩子从身边夺走，这真的太残忍了！法官给我的压力比病毒更大，况且对于医护人员而言，现在本就是一个压力巨大的时期。”

特蕾莎还表示，遇到这种情况的医护人员不在少数：“急救人员、护士等很多医护人员因为离婚，就不能见孩子，这是非常不公平的。”

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