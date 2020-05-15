这些检查项目就是坑钱的，新手孕妈不要再信了！

在怀孕期间，为了能了解胎宝宝的发育情况，需要定期做检查。于是每到产检日期，孕妈妈们就会乖乖去医院，然后听医生安排交费检查。然而你知不知道，产检的项目是可选的，而且有很多项目并没有太大意义，大部分情况下就是浪费钱。

♦ 这些孕检项目真没啥意义

作为一个马上就要养娃的家庭，钱怎么能随便浪费的，这些坑钱的检查我们自然要避开。所以在产检的时候，孕妈妈们一定要擦亮眼睛，当医生提出检查建议的时候，最好先询问一下医生，看看是否有下面几个项目，如果有要及时拒绝。

1.微量元素检查

想要身体健康，就需要摄入足量的微量元素，这对于孕妈妈们来说尤为重要。有些妈妈就担心自己每天摄入的微量元素不足，会威胁到胎儿的发育，而恰恰是这种担心，让她们会听从医生的推荐，做微量元素的检查，然后根据报告做对应的补充。

但事实上，这种检查基本没有科学依据，因为我们体内每天微量元素都在变化，测出来的数据缺乏参考性。所以孕妈妈们与其相信所谓的监测数据，不如改善自己的饮食，确保每天一日三餐营养全面。

2.叶酸检查

有科学研究证明，叶酸是胎儿发育所不可缺少的营养素，备孕妈妈提前补充叶酸，能起到预防孕妇贫血的作用，同时也能减少孕晚期患先兆子痫的概率。另外，服用叶酸能降低宝宝发生先天性疾病的概率。叶酸的作用效果很好，通过饮食或者吃叶酸片可以补充叶酸。

所以相信妈妈们会提前3个月开始补充叶酸，但是如果是意外怀孕或者没有经历过备孕期的妈妈，那么必然会担心是体内的叶酸水平会不会影响到孩子的发展。而当她们向医生咨询的时候，医生很可能会推荐叶酸检查。

然而每个人吸收叶酸的能力是不一样的，用某个固定指标去判定孕妈妈体内叶酸水平是不科学的，而且当孕妈妈得知自己叶酸有问题时，很可能会出现情绪波动，这种情况反而对胎儿的发展不利。

3.孕酮检查

相信孕妈妈们都做过功课，知道怀孕之后体内会分泌孕酮，这种激素不仅可以维持胎儿在子宫生长所需要的营养，还可以保证未来分娩的时候可以更加顺利，其重要性不言而喻。而在生活中，一些机构就抓着“孕酮很重要”这个点，提供了孕酮检查的产检项目。

但事实上，孕酮水平是否正常和孕妈妈的情绪有很大关系，如果总是处于紧张、焦虑的状态，那么孕酮水平肯定有问题；而如果每天都开开心心的，那么孕酮也会处于正常的状态。所以说只要能保持良好的情绪，孕酮就会一直正常，宝宝也能健康生长了，孕酮检查自然也不用做了。

♦ 那么在孕期，哪些检查是要做的呢？

怀孕期间需要时刻关注宝宝的发展和安全，所以必要的检查还是少不了的：

1.孕三月：B超

在孕妈妈们怀孕40天-100天左右，就要开始做B超检查，这一检查的目的主要是为了看看胎儿着床情况和成型情况。另外B超是利用声波来做检查的，大家无需担心辐射问题。

2.怀四月：唐筛

到了这个月份，孕妈妈就要给胎儿做个唐氏筛查，目的是通过化验孕妇的血液，检测母体血清中甲型胎儿蛋白、绒毛促性腺激素和游离雌三醇的浓度，并结合孕妇的年龄、体重、孕周等方面来判断胎儿患先天愚型、神经管缺陷的危险系数。需要提醒的是，对于大年龄孕妇来说，这检查很有必要。

3.孕五月：四维彩超

四维彩超可以对胎儿进行超声检查，能立体显示胎儿的颜色、面、各器官的发育情况，甚至胎儿在母体里的状态也可以观察到，对胎儿发育异常、心血管畸形等能早期诊断。另外，妈妈也可以通过四维彩超，获取宝宝的第一张照片哦~如果所在医院没有四维，也可以选择三维彩超，同样具有重大意义。

4.孕七八月：B超

这个月份做B超，主要是为了观察胎儿的位置是不是良好，这样可以为分娩做好准备。如果位置不好，那么可以提前调整，实在不行还可以选择剖腹产，降低生产时的风险。

5.孕晚期：胎心监护

这个阶段临近孕产期，所以建议每周都做一次胎心监护，看看宝宝心跳是否正常（现在医院都有胎心仪租赁，可以租回家自己监测）。另外此时孕妈妈也要检查一下自己的血糖和血压，为分娩做好准备。

孕期检查主要是为了监测孕妈妈和胎儿的身体情况，并且根据结果查漏补缺。但同时大家不能过于紧张，不需要花的钱还是省着，毕竟娃出生后才是烧钱的开始~

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