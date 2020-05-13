孩子爱吃虾好吗？这里有答案

虾是最常见的海鲜品种，可以提供大量的营养，比如碘，这一许多其他食物中并不丰富的营养素。但是，一些人认为虾的胆固醇含量高，并不健康。下面咱们具体来看看。

营养成分

虾的卡路里含量很低，每85克的热量仅为84卡路里，不含任何碳水化合物。虾中约90%的热量来自蛋白质，其余的热量来自脂肪。此外，同样的分量可以提供超过20种不同的维生素和矿物质，包括50%的日常硒需求。硒是一种有助于减少炎症和促进心脏健康的矿物质。

虾也是碘的最佳食物来源之一。碘是许多人缺乏的一种重要矿物质，对于甲状腺功能和大脑健康是必需的。虾也是欧米茄-6和欧米茄-3脂肪酸的良好来源，除了虾青素抗氧化剂，这可能有多种健康益处。

胆固醇很高

虾因其高胆固醇含量而经常受到批评。许多人害怕高胆固醇的食物，因为他们相信食物会增加血液中的胆固醇，从而导致心脏病。

然而，研究表明，大多数人并非如此，因为只有四分之一的人对饮食胆固醇敏感。对于其他人来说，饮食中的胆固醇可能对血液中的胆固醇水平影响很小。这是因为血液中的大部分胆固醇是由肝脏产生的，当你吃高胆固醇的食物时，肝脏产生的胆固醇更少。

含有抗氧化剂

更重要的是，虾含有多种营养物质，可以促进健康，如ω-3脂肪酸和虾青素抗氧化剂。

虾的主要抗氧化剂是一种叫做虾青素的类胡萝卜素。虾青素是藻类的一种成分，被虾所消耗。因此，虾是虾青素的主要来源。事实上，这种抗氧化剂是虾细胞呈红色的原因。

它可以防止自由基破坏细胞，从而帮助抵御炎症。许多研究发现虾青素可能有助于强化动脉，从而降低心脏病发作的风险。它还可能有助于提高“良好”的高密度脂蛋白胆固醇水平，而高密度脂蛋白胆固醇是心脏健康的重要因素。

潜在副作用

海鲜，包括虾、鱼类，与花生、树坚果、小麦、牛奶和大豆一起被列入食物过敏榜单。对虾过敏最常见的诱因是一种名叫原肌球蛋白的蛋白质。虾中其他可能引起过敏反应的蛋白质包括精氨酸激酶和血蓝蛋白。

对虾过敏的症状各不相同，可能包括口腔刺痛、消化问题、鼻塞或进食后的皮肤反应。一些对虾过敏的人也可能有急性过敏反应，这是一种危险的突发反应，如果不立即治疗，最终会导致癫痫发作、无意识甚至死亡。

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