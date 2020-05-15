海藻营养多多，快做给孩子吃

海藻或海菜是海洋藻类的一种，是海洋生物的食物来源，颜色从红色到绿色到棕色到黑色不等。在日本、韩国和中国等亚洲国家，它们是最常见的食物，可用于许多菜肴，包括寿司卷、汤、炖菜、沙拉等。

1.支持甲状腺功能

甲状腺依靠碘来分泌激素，如果没有足够的碘，可能会开始出现体重变化、疲劳或颈部肿胀等症状。海藻具有从海洋中吸收高浓度碘的独特能力。它还含有一种叫酪氨酸的氨基酸，和碘一起被用来制造两种关键的荷尔蒙，帮助甲状腺正常工作。

2.富含维生素和矿物元素

在食物上撒一些干海藻不仅能增加食物的味道、质地和味道，而且是增加维生素和矿物质摄入量的简单方法。海藻还含有少量的维生素A、C、E和K，以及叶酸、锌、钠、钙和镁。海藻也是omega-3脂肪和维生素B12的良好来源。

3.含有多种抗氧化剂

抗氧化剂可以使体内不稳定的物质自由基活性降低。除了含有抗氧化维生素A、C和E，海藻还含有多种有益的植物化合物，包括类黄酮和类胡萝卜素。这些已经被证明可以保护身体细胞免受自由基的伤害。

4.促进肠道健康

海藻是一种极好的纤维来源，可以促进肠道健康。此外，在海藻中发现的一种被称为硫酸多糖的特殊糖类已经被证明可以促进“有益”肠道细菌的生长。这些多糖还可以增加短链脂肪酸(SCFA)的产生，这种脂肪酸为肠道内的细胞提供支持和营养。

5.帮助减肥

海藻中的纤维也可以减缓胃排空。这能帮助更长时间地感到饱腹感，并能延缓饥饿感。海藻也被认为具有抗肥胖作用。特别是，一些动物研究表明海藻中一种叫做岩藻黄质的物质可能有助于减少体内脂肪。

6.降低心脏病风险

海藻可能有助于降低血液中胆固醇水平。心脏病也可能是由过度的血液凝固引起的，而海藻中含有一种有助于防止血液凝结的碳水化合物。

7. 改善血糖

糖尿病是一个主要的健康问题。随着时间的推移，当身体无法平衡血糖水平时，就会出现这种情况。有趣的是，海藻已经成为支持有糖尿病风险的人的新方法的研究焦点。研究发现，那些具有胰岛素抵抗遗传倾向的人的血糖水平有了额外的改善，而胰岛素抵抗通常伴随着2型糖尿病。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)