结婚生孩子就是驴？Papi酱孩子随父姓被骂上热搜

Papi酱又上热搜了，这次竟然是因为孩子“随父姓”这事!

事情的缘由想必大家多多少少有所了解。母亲节当天，刚晋级当妈的她素颜出镜，抱着宝宝感慨“…当妈最累。祝所有当妈的母亲节快乐。我们辛苦了!”

由于照片中的papi酱有些憔悴，就有粉丝调侃道“是老胡拍照的问题还是娃的问题?”

Papi酱趁机黑了一把老胡，吐槽他拍照技术差，很是欢乐。

没想到这个时候，有不和谐的声音出来了。一位名叫论文姐的“女权”博主发了这么一条微博“papi酱生娃过后变得好疲惫啊，但孩子还是随父姓”，还配个吃瓜表情。啧啧啧，这语气有够阴阳怪气的。

然后，papi酱就莫名其妙被骂了。

首先，孩子究竟该随谁姓？

有些网友觉得女性家庭、事业已经很辛苦了，为什么还要把冠姓权让出去？如果连papi酱作为独立女性都不争取孩子的冠姓权，做到了不好的表率。

独立女性就一定要注重孩子冠姓权，并坚持随母姓，这是什么神奇的逻辑?

孩子随谁姓是自家事，无论随父姓还是随母姓都很正常，在法律上都是同等对待的。

由于历史习俗等原因，目前大多数还是随父姓。在这种环境下，女性想要行使冠姓权，达妈很支持很佩服。因为这一行为在打破社会习俗，势必会受到各种非议。但试图用倾轧、道德绑架的办法去操纵别人的生活就过分了。

Ps：多说一句，老胡并不姓胡啊！老胡就是个外号，人家姓徐。

更过分的是，有些网友竟把papi说成是“母驴”。

不是这次事件，还真不知道有这么一群对已婚已育的女性有这么恶毒的看法。

达妈查了下，了解到原来“驴”是一部分反婚主义者对已婚女性的称呼。之所以用这个称呼，是因为他们认为已婚女性是日复一日任劳任怨的驴子，每天被丈夫剥削、欺辱，还得烧饭做家务带娃。

“明明是个独立优秀的女性，走上了驴的道路。”

不敢相信，会有人嘴巴那么臭，在母亲节当天用“驴”来形容一位刚当妈没多久的女性。你难道不是女性吗？即便你现在还没当妈，没有自己的母亲吗？

“不必心疼她，她自作自受。”

“再成功的女性，只要有个驴脑，照样逃不过当驴的命运。”

看到这么评论，达妈都怀疑人生了!

用这么恶毒的词来辱骂已育的女性，是人说的话吗？

被用来攻击已婚已育女性的词语还有“胎器”，意思是已婚的女性就只是给别人当生孩子的工具，男性结婚就是花钱买了胎器。

母亲节应该是充满感恩的节日，却被极端网友叫成“婚驴节”。更讽刺的是，这些词这么话很多都是从女性嘴里说出来的。

同为女性，没有感同身受，不能设身处地，还无情践踏同性的尊严!

到底什么是女权主义?说到底是一种选择的自由。不管是当家庭主妇还是从事科研工作，不管是否结婚、生育，不管是行使冠名权、还是放弃冠名权，女性都应有自主做出决定的权力。对此，他人和社会应该对此尊重和理解。

我们不希望女性一辈子都受传统女性角色的束缚，也坚决反对要求女性尤其是她人一举一动都符合你所认为的“女权主义者”应该做到的样子。

事实上，那些所谓的打着“女权主义”旗号的极端人士是患了一种方式去压迫女性。

面对网络暴力，papi酱回应了，微博置顶了自己之前的一段视频““网上和身边永远有一群‘挑刺狂魔’”，也是很刚了。希望那些张嘴就喷的人，把这个视频好好看个100遍。

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