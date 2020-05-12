BB出生后为何要做足跟血筛查？看完这篇你就明白

相信当过妈的人都有这个印象，宝宝出生后不久就被医生拉去采了足跟血，看着小宝贝哇哇大哭的模样，妈妈们都很是心疼。为什么一出生就要采足跟血？采足跟血到底有什么用呢？今天这篇科普文章就能解开你心中的疑惑，我们一起来看看：

♦ 了解新生儿采足跟血

新生儿采足跟血也被称为“足跟血筛查”，宝宝出生72小时后，医护人员会采集宝宝足跟血，然后把血液样本送往疾病中心做检测。

医护人员采集宝宝足跟血之前，会让孩子家长签署《知情同意书》，并留下姓名和联系方式，这样宝宝足跟血检测有异常时，医护人员就能马上通知孩子的父母。

一般来说，如果宝宝足跟血检查一切正常，医院方面不会专门告知父母，也就是没有消息就是最好的消息。如果你想要了解宝宝足跟血的筛查结果，也可以直接询问医生或者索要化验报告单。

♦ 新生儿做足跟血筛查有很多好处

医护人员给新生宝宝采集足跟血时，会将宝宝的血滴在特殊纸片上，接着把纸片送往新生儿疾病筛查中心进行检测。

新生儿足跟血筛查的目的是，检测出是否有先天性甲状腺功能低下和苯丙酮尿症，注意这两种病发病率较高，且早期没有明显症状，但好在实验室化验结果呈阳性，可以及时确诊和治疗。

敲黑板，宝宝患有先天性甲状腺功能低下和苯丙酮尿症，如果没有得到及时治疗，会导致智力严重落后，影响孩子一生。但只要做了足跟血筛查就能及时发现疾病，治疗疾病，避免对宝宝造成严重伤害。

因此，大家千万不要小瞧足跟血筛查，它对宝宝的一生都有重大影响。

♦ 采血部位为何选在足跟？

不少妈妈感到很奇怪，给宝宝采血会什么会选在足跟部呢？原因有以下两点：

1.操作简单

其实，筛查疾病不一定非要从足跟部采血，采集身体其他部位的血液也是可以的。但新生宝宝足跟部的血供丰富，护士可以快速找到血管完成血液的采集工作。

另外，宝宝出生后，双手通常是紧握状态，如果从宝宝的手部采血就要强行把宝宝的消瘦掰开，这会伤害到孩子。

2.伤害较低

相比于身体其他部位，采集足跟血对宝宝造成的痛感相对较低，对宝宝的伤害也较小。

基于以上两个余原因，从宝宝足跟部采血是最为合适~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)