孕妇该喝什么水？分别为你说清

有准妈妈说，我怀孕后天天宅在家里养胎，早上喝一杯新鲜牛奶，下午的时候喝一杯孕妇奶粉垫垫饥，晚餐再要喝爱心靓汤，营养够了吧？这个，，，话说孕妇每天喝这么多，对身体真的好吗？今天就跟大家说一说，喝牛奶、喝孕妇奶粉、喝汤对准妈妈而言到底哪个好？一起来看看吧~

1.喝汤

很多老人都是煲汤好手，给怀孕的儿媳女儿煲汤补身子，鸡汤、排骨汤、鱼汤信手拈来，几乎可以做到每天不同样。

那么，汤真的有营养价值吗？就拿肉汤来说，肉汤中可能含有B族维生素、小肽、氨基酸等营养元素，非常容易被人体吸收利用。但是，肉汤中的营养是非常少的，肉中大部分脂溶性维生素、蛋白质都不溶于水，若只喝汤不吃肉，根本起不到补充营养的作用。

再说，肉汤骨头汤上有很多浮油，如果准妈妈喝的时候没有注意控制，大量脂肪汤水喝进肚子里，体重就会蹭蹭地往上涨。

另外，为了让汤水更加好喝，大多数人烹饪时都会加入一些鸡精、盐调味。如果准妈妈一次喝好几碗汤，盐的摄入量就会超标。

如果大家平常就喜欢喝汤，孕期可以喝一些少盐少油的汤解解馋。另外，千万不要在汤中添加一些弄不清药效的药材，也不要迷信偏方盲目喝药材汤。

2.喝牛奶

牛奶是非常好的补钙食物。通常而言，女性从孕中期到哺乳期都需要补充大量钙质。中国孕期妇女平衡膳食宝塔建议，孕妇每天要喝300克到500克的牛奶。但只喝牛奶补钙是不够的，还应补充足量的维生素D促进钙质吸收。

市场上出售的牛奶有很多种，有准妈妈问，需要买低脂牛奶吗？建议身材较胖的准妈妈可以买低脂牛奶。另外，如果你缺乏某种营养素，建议购买添加这些营养素的强化牛奶。另外，大家购买牛奶时要注意查看保质期，尤其是要注意一些保质期较短的鲜牛奶。

有的准妈妈喜欢喝新鲜牛奶，甚至跑到农场购买刚挤出的新鲜牛奶。但这里要提醒大家，不要买未经巴氏消毒的牛奶，以免感染李斯特菌等病菌！

尽管牛奶营养丰富，但有的准妈妈喝了后会出现胀肚的现象。出现这种现象，是因为体内缺乏代谢牛奶的酶造成的。建议有这种情况的准妈妈先喝一些常温酸奶，如果腹泻情况有所改善，就可以少量多次喝牛奶让身体慢慢适应。如果真的不能喝牛奶，大家也不要强求，可以通过吃蛋类、豆制品等富含钙质的食物来补钙，也是一样。

3.喝奶粉

孕妇奶粉是专门为孕期特别配制的，与普通奶粉相比，更加适合怀孕的准妈妈，而且准妈妈吸收起来更加容易。要提醒大家注意的是，孕妇奶粉虽然营养丰富，但也不是准妈妈的必需品。如果你平常能保持均衡饮食，胎儿发育正常，那就不一定非要喝孕妇奶粉。

如果想要喝孕妇奶粉，最好咨询医生或专业营养师，进行个性化补充。比如说，准妈妈有每天喝牛奶的习惯，那么每天再喝一杯孕妇奶粉就可以了。

请注意，孕妇奶粉不能过量饮用，它不能作为孕期补充营养主要手段，各位一定要做好体重管理，以免发生营养过剩。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)