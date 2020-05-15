孩子1岁了，这三类绘本一定要买！

众所周知，读绘本是最适合宝宝的亲子阅读方式。研究发现，宝宝的认知图形能力从小就可以培养。尽管此时宝宝不认字，但是完全可以读图呀~如果此时父母能有意识地陪宝宝一起读高质量绘本，可以促进他的想象力、创造力、观察能力、沟通能力、情感的发展。

对0-1岁的宝宝而言，爸爸妈妈应选择内容简洁清楚、图画大而清晰、背景不复杂的绘本对其进行启蒙。今天育姐就给大家盘点一下，1岁宝宝不能错过的3种启蒙绘本，赶紧来看看吧。

1.游戏类绘本

1岁左右的宝宝每天的“工作”就是游戏。对宝宝们而言，绘本就是他们的玩具，也是他们认识这个陌生世界的主要途径之一。

大家除了陪宝宝看绘本，给他讲故事外，还应通过体验游戏的方式让其感受绘本的魅力。这种交互游戏，不但可以加深宝宝对图像和语言的体验，还能让他们体会到阅读的乐趣。长此以往，就会让宝宝爱上阅读，有助于他们将来养成良好的阅读习惯。

2.事物认知类绘本

研究表明，阅读绘本可以促进宝宝艺术、社会、科学、语言、健康等五大领域的智能发展。对于月龄较小的宝宝来说，阅读主体清晰、事物简单、和生活密切相关的认知绘本比较合适、建议优先选择认识形状、衣服、玩具、颜色、交通工具的绘本，让宝宝在阅读翻页时，充满惊喜感，从而在趣味中提升认知能力。

3.生活经验类绘本

1岁左右的宝宝生活经验不足，对情节复杂的故事理解起来有些困难，但对与自己生活经验相关的绘本就会很感兴趣。

在日常生活中，宝宝每天都要进行穿衣、吃饭、上厕所、刷牙、洗澡、睡觉等活动。大家可以买以描述婴幼儿日常生活和习惯养成为主要内容的生活启蒙绘本，每天读给宝宝听，让他养成良好的生活习惯。

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