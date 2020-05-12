BB起疹子会传染吗？这些会

许多人偶尔会出现皮疹或其他不明原因的症状。一些影响皮肤的疾病是会传染的。花点时间来了解影响成人和儿童的传染性皮肤病。

成年人的传染性皮肤病

1.疱疹

疱疹是一种性传播感染。它可以由单纯疱疹病毒1型(HSV-1)或单纯疱疹病毒2型(HSV-2)引起。如果感染了疱疹，口腔、生殖器或直肠周围可能会产生水泡。脸上或嘴里的疱疹感染被称为口腔疱疹或口唇疱疹。生殖器或直肠周围的感染称为生殖器疱疹。如果你有疱疹，会传染给其他人，即使没有症状。

2.带状疱疹

成人带状疱疹病毒是由水痘带状疱疹病毒引起的，这种病毒与引起儿童水痘的病毒相同。如果你从未得过水痘，会在接触到带状疱疹内部的液体后患上水痘。带状疱疹比水痘传染性小。一旦你的水疱结痂了，它们就不再具有传染性了。

3.酵母菌感染

生殖酵母菌感染对男女都有影响。它们是由念珠菌的过度生长引起的，这种真菌通常存在于你的全身。如果外阴阴道真菌感染，外阴周围可能会出现疹。酵母感染可以通过性接触传播。

儿童传染性皮肤病

1.鹅口疮

鹅口疮也是由念珠菌过度生长引起的。它会导致孩子的舌头和内脸颊出现白斑，还会影响老年人、免疫系统受损的人以及服用某些药物的人。如果妈妈患有酵母菌感染，会在阴道分娩期间或通过母乳喂养传播，宝宝可能会患上鹅口疮。宝宝也可能在和有鹅口疮的人共用奶瓶或奶嘴后患上这种病。

2.尿布疹

尿布疹通常不会传染，但有时会传染。当它是由真菌或细菌感染引起时，可以扩散到孩子身体的其他部位或其他人。建议保持良好的卫生习惯，防止感染扩散。

成人和儿童的传染性皮肤病

1.毒葛皮疹

接触有毒的常青藤植物后，孩子会出现疼痛、发痒的水泡。这种疹子是由植物对油脂的过敏反应引起的。毒葛和毒漆树也会引起类似的反应。如果孩子长了毒葛、毒橡树或毒漆树皮疹，用肥皂和水清洗他们的衣服、鞋子和皮肤受感染的部位。

2.癣

癣是由真菌引起的。这种真菌常存在于体育垫等地方，会引起瘙痒，也是引起脚气的原因。

3.疥疮

疥疮是由一种微小的螨在皮肤上钻洞和产卵引起的。它会引起强烈的瘙痒和看起来像粉刺的皮疹。皮疹最终会结痂。

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