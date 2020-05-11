露肉的季节要到了，想快速瘦身，赶紧吃这种蔬菜！

苦瓜是一种热带藤本植物，属于葫芦科，与南瓜和黄瓜有密切关系。苦瓜除了具有鲜明的风味和独特的外观外，还具有许多你想不到的保健功效。

含有几种重要营养素

苦瓜是几种关键营养素的重要来源。

苦瓜尤其富含维生素C，这是一种重要的微量营养素，涉及疾病预防、骨骼形成和伤口愈合。它还富含维生素A，一种促进皮肤健康和视力的脂溶性维生素。它提供了对生长和发育至关重要的叶酸，以及少量的钾、锌和铁。苦瓜富含儿茶素、没食子酸、表儿茶素和绿原酸，这是一种功能强大的抗氧化化合物，可以帮助保护你的细胞免受损伤。另外，它的卡路里含量低，但纤维含量高——一杯（94克）就能满足约8%的日常纤维需求。

有助于降低血糖

苦瓜因其强大的药用特性，长期以来被世界各地的居民用来帮助治疗糖尿病相关疾病。苦瓜被认为可以改善糖在组织中的使用方式，促进胰岛素的分泌，而胰岛素是负责调节血糖水平的激素。

可能具有抗癌特性

研究表明，苦瓜含有一定的抗癌成分。例如，一项试管研究表明，苦瓜提取物对杀死胃癌、结肠癌、肺癌和鼻咽癌细胞是有效的。另一项试管研究也有类似的发现，报道苦瓜提取物能够阻止乳腺癌细胞的生长和扩散，同时也促进癌细胞的死亡。

降低胆固醇水平

高水平的胆固醇会导致脂肪斑块在动脉中堆积，迫使心脏更加努力地泵血，增加你患心脏病的风险。一些动物研究发现，苦瓜可以降低胆固醇水平，以支持整体心脏健康。一项对高胆固醇饮食大鼠的研究发现，施用苦瓜提取物导致总胆固醇、坏的低密度脂蛋白胆固醇和甘油三酯水平显著降低。然而，目前关于苦瓜潜在降胆固醇特性的研究主要局限于大剂量苦瓜提取物的动物研究。

有助于减肥

苦瓜是一种非常好的减肥食品，因为它热量低，纤维含量高。每杯（94克）含约2克纤维。而纤维能非常缓慢地通过消化道，帮助长时间保持饱腹，减少饥饿和食欲。因此，用苦瓜代替高卡路里的成分可以帮助增加纤维摄入量，减少卡路里，促进减肥。

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