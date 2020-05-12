吃完东西就恶心？还真不一定是怀孕！

一吃完东西就恶心？很多人第一反应就是怀孕，然而，这还真不一定！我们一起来看看都有哪些原因：

食物过敏

某些食物，如贝类、坚果或鸡蛋，会欺骗你的免疫系统，让你把它们认定为有害的外来入侵者。当你吃了这些引发食物中的一种，免疫系统就会启动一系列的事件，导致组胺和其他化学物质的释放。这些化学物质会产生过敏症状，比如荨麻疹、口腔肿胀，以及恶心。

食物中毒

食物放置太久或冷藏不当会吸引细菌、病毒和寄生虫，会使你生病。食物中毒症状，如恶心、呕吐和腹泻，通常在吃了受污染的食物后几个小时内开始。

胃病毒

这种常见的细菌，有时被称为“胃流感”，会感染肠道并引发恶心、呕吐和腹泻等胃肠道症状。接近患者，或者通过食用被病毒污染的食物或水都会感染胃病毒。

怀孕

怀孕的最早迹象之一是一种不安的，不舒服的感觉，通常在你怀孕的第二个月开始，荷尔蒙水平的改变会引发妊娠恶心。虽然它被官方称为“晨吐”，但恶心可以在一天的任何时候发作，包括吃饭时间。有时某些食物的味道足以让你的胃翻江倒海。不过这种感觉是暂时的，不会伤害你和宝宝。

胃酸倒流

胃灼热，是胃食道疾病(GERD)的标志症状，但这种情况也会导致恶心。胃食道和胃之间的肌肉瓣膜发生故障时，胃食道就会产生胃食道酸液。

焦虑和压力

压力不仅会影响情绪，它也会影响身体健康。一次艰难的分手或失业都会让你失去胃口，或者在吃完东西后感到恶心。一旦你的压力得到控制，恶心就会消失。

癌症治疗

有些化疗药物作为副作用引起恶心。治疗结束后，恶心应该会消失。

胆囊疾病

胆囊是一个位于腹部右上方的器官，它帮助身体消化脂肪。胆结石和其他胆囊疾病会影响消化脂肪的能力。因此，你会觉得胃不舒服，尤其是在你吃了一顿油腻的大餐之后。

肠易激综合症

肠易激综合症是胃肠道症状的集合，包括腹痛、腹泻和便秘。恶心是肠易激综合症患者最常见的症状之一。

晕车

移动的车辆如果让你感到不舒服，那么在乘车前后吃东西会让恶心变得更严重。

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