春季过敏大作战之皮炎

免疫系统对维持整体健康很重要，它的作用是检测和中和外来入侵者，如传染性微生物，甚至癌细胞。当这种情况发生时，炎症可能就会发生。就像身体的其他部位一样，皮肤也会参与免疫反应，皮肤炎症常导致皮疹形成。在过敏高发的春季，我们一起来深入研究下儿童皮炎问题：

皮炎的症状

皮疹可根据炎症的原因而变化。

可能是光滑的或有鳞屑的；

瘙痒、灼烧或刺痛；

可能是扁平的或凸起的；

皮肤发红；

水疱或丘疹；

皮肤可能出血的原始或破裂区域；

患处皮肤增厚。

什么引起皮肤发炎？

当免疫系统对刺激或触发器做出反应时，炎症发生。在免疫系统中有许多不同类型的细胞参与炎症反应，这些细胞释放出多种物质，这些物质可以扩张血管，使它们更具有渗透性。这使得免疫反应更容易到达受影响的区域，它还导致许多与炎症相关的症状，包括发红、发热和肿胀。

皮炎的原因

1.免疫系统功能障碍

有时免疫系统可能不能正常工作，并可能直接影响到正常健康的组织，如银屑病。此外，患有腹腔疾病的患儿在吃含麸质的食物时，可能会经历一种叫做疱疹样皮炎的皮肤病。

2.过敏反应

当免疫系统看到异物并且反应过度时，它会引起过敏反应，在某些情况下会导致皮肤炎症。比如药物或吃某些食物，此外，直接接触刺激物或变应原，比如某些香水、化妆品。

3.细菌、病毒或真菌感染

可能引起皮肤炎症的感染的包括：脓疱病、蜂窝组织炎、癣、脂溢性皮炎，是由酵母存在于皮肤上的油脂引起的。

4.光敏性

这是对阳光的免疫反应。一些疾病，如系统性红斑狼疮，会使你的皮肤对阳光更加敏感。

5.热

皮肤对热的反应可能引起热疹。当汗液被困在毛孔内时，会产生刺激和皮疹。

6.其他因素

皮肤炎症如湿疹可能是由多种因素引起的，包括：遗传学、免疫功能障碍、皮肤上的细菌。

注意事项

如果孩子有皮疹，应该去看医生。

如出现以下症状需及时就医：

皮疹遍及全身；

突然发生并迅速蔓延；

伴有发烧；

开始形成水泡；

出现感染，包括脓液渗出、肿胀和皮疹引起的红斑等症状。

一些过敏反应会发展成急性过敏反应，这是危及生命的情况，应该立即就医。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)