这样教，孩子会乐于分享！

学会分享对于小孩子来说是个挑战，但是分享是他们整个童年玩耍和学习所需要的技能。你可以通过给孩子足够的时间和机会练习，来帮助他学会分享。下面给大家分享几个小技巧：

分享的重要性

分享是一种重要的生活技能，这是幼儿需要学习的东西，以便他们能够交朋友、合作游戏。一旦孩子开始玩耍，去托儿所，学前班或幼儿园，他将需要能够与他人分享的良好社交能力。分享教会孩子妥协和公平。他们知道，如果我们给别人一点点，我们也可以得到一些我们想要的东西。分享的孩子也学会了如何轮流和谈判，以及如何应对失望，这些都是重要的生活技能。

帮助孩子学会分享

孩子们通过观察父母的行为学到了很多东西。当你在家庭中树立良好的分享和轮流接受的榜样时，它给孩子们树立了一个很好的榜样。孩子们也需要机会去学习和实践分享，这里有一些鼓励分享日常生活的方法：

指出与他人分享的好处。

当你看到孩子试图分享或轮流时，一定要多表扬和关注。

和孩子一起玩游戏，包括分享和轮流。

在孩子和其他孩子玩耍之前，跟他谈谈分享。

注意，虽然分享很重要，但是孩子们可以拥有一些他们自己保留的玩具。当其他孩子来你家玩时，把这些特别的玩具收起来是个好主意，这可以帮助避免共享方面的问题。

当孩子不愿分享怎么办

分享可能是一个挑战，尤其是刚开始的时候。大多数孩子需要练习和支持来发展这种技能。如果你的孩子不善于分享，你可以试着在家里一起练习，谈论你在做什么。例如，“让我们分享这个香蕉。你可以吃一些，我也可以吃一些。”

你可以鼓励他，这样他就不会忘记分享。当他试图分享时，你可以确切地说出他做得好以及你有多自豪。

举个例子，如果孩子们不共用玩具火车，你可以把火车从他们两人那里开一小段时间。两个孩子都不能玩火车，所以结果对他们俩都是一样的。这也可以让孩子们思考如果他们想一起玩玩具，他们需要做什么。当你认为他们准备好了，你可以把玩具还给他们，这样孩子们就有机会展示他们学会了分享。

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