孩子喉咙痛、过敏……不妨用盐水漱口

用盐水漱口是一种简单、安全、节约的家庭治疗方法。最常用于缓解喉咙痛、感冒等病毒性呼吸道感染或鼻窦感染，还可以帮助治疗过敏或其他轻微的健康失衡。

盐水漱口液可能对缓解感染和防止病情恶化都有效。制作盐水漱口水很容易。它只需要两种原料——水和盐——而且制作和使用的时间很短。对于6岁以上的儿童和那些容易漱口的人来说，这也是完全安全的。

为什么要用盐水漱口?

自从现代医学出现之前，用盐水漱口就被成功地用作替代疗法。事实上，研究和现代医学仍然支持用盐水漱口作为治疗某些轻微健康问题的有效方法。

经科学证实，盐有助于将口腔组织中的水分吸出，同时形成了一道盐屏障，将水分和有害病原体挡在门外。这使得盐水漱口水对于阻断病毒和细菌、减少口腔和喉咙感染的机会以及缓解某些健康失衡中的炎症很有价值。这些包括:

△ 喉咙痛

虽然用盐水漱口水是非常古老的家庭疗法，但临床医生仍建议用盐水漱口水治疗喉咙痛。这一方法对引起轻微喉咙痛的感冒或流感特别有效，在扑热息痛(泰诺)或布洛芬(雅维)的帮助下，能更好地缓解严重喉咙痛。

△ 鼻窦和呼吸道感染

研究还表明，盐水可能有助于降低感染的严重程度，无论是病毒感染还是细菌感染，包括感冒、流感、链球菌性喉炎、单核细胞增多症。研究发现，盐水漱口药在预防再次感染方面可能比流感疫苗更有效。

△ 过敏

由于喉咙发炎也会伴随某些过敏反应发生，如花粉、狗和猫的皮屑，盐水漱口液也可能有助于缓解因过敏反应引起的喉咙痛。

△ 牙齿健康

盐水可以在保护牙龈的同时排出水分和细菌，因此漱口水可能对改善牙龈和牙齿健康有效。它们还有助于预防牙龈炎、牙周炎和蛀牙。每天使用盐水漱口有助于降低唾液中的有害细菌数量。

△ 口腔溃疡

与喉咙痛一样，用盐水漱口可以缓解口腔溃疡，可能通过减轻疼痛和炎症来达到这个目的。盐水漱口水是儿童口腔溃疡的首选。

用盐水漱口的最好方法

在家里用盐水漱口非常简单。所有年龄段的儿童和成人都可以使用它。然而，一般不建议6岁以下的儿童或任何可能有漱口困难的人使用。使用温水，因为温暖的比寒冷更能缓解喉咙痛，但如果你喜欢冷水也可以，不会影响治疗的效果。

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