一听说老妈被欺负，男子就立马回家给妻子颜色看，然后被拘了……

家暴这事不仅发生小说、电视剧里，现实生活中其实也不少。这一行为不仅伤害他人、家庭和自己的行为，还违法，严重的可能涉嫌犯罪！妇女儿童作为社会弱势群体，在面临家暴时应勇敢说“不”，利用法律的武器保护自己！

浙江的夏女士就这么做了。上月20号，嘉兴公安局干窑派出所接到一夏女士的报警，说自己被老公家暴了。

当民警赶到现场时，包括夫妻双方的家属都在。我女儿被这个男的(她老公)打了。”“你打她了吗?”“打了。”“你为什么打她?”“她打我妈，我打回去。”

据民警了解，夏女士夫妻是30多岁，育有一子。这段时间，夏女士的丈夫没在家，婆媳住在一起发生摩擦。除了性格原因，主要是在带孩子方面分歧较大。于是，婆媳互相看对方不顺眼，两个人时而不理睬，甚至是相互骂两句。

事发当日，两人又因为一些小事发生争执。婆婆气不过，就给儿子打电话告状，说自己被夏女士欺负了。儿子一听就马上赶回家，要给妻子夏女士一点颜色看看。

“他为什么要打你?”“一点事情都没有，回到家里就打我。问也没问什么事情。什么事都没有。”

“在哪里打的?”“就在这里。”“你怎么打的?用手打巴掌还是打什么?”“打巴掌。”“打几下?”“两三下。”“把他带车子上去。”

对，本来是家庭内部矛盾。但存在家暴行为就没那么简单了。很快，民警搞清楚事情的始末。最终，公安机关给夏女士的老公开具了《家庭暴力告诫书》。他也因为实行妻子家暴被行政拘留5天。

这次夏女士的丈夫实行家庭暴力已被警方记录，不仅是一种警告，如果日后涉及离婚诉讼也可作为证据。

当发生家庭矛盾时，应理性应对。亲密关系里，把暴力当手段，是无能狂怒。希望大家切勿用暴力制定的亲密规则。

这里提醒大家，家庭暴力对家庭、社会危害很大，面临家暴千万不要恐惧、沉默、逃避，忍让往往解决不了根本问题，甚至会让家暴者得寸进尺!

相关法律法规

反家暴法第14条规定：

学校、幼儿园、医疗机构、居民委员会、村民委员会、社会工作服务机构、救助管理机构、福利机构及其工作人员在工作中发现无民事行为能力人、限制民事行为能力人遭受或者疑似遭受家庭暴力的，应当及时向公安机关报案。

反家暴法第23条规定：

当事人因遭受家庭暴力或者面临家庭暴力的现实危险，向人民法院申请人身安全保护令的，人民法院应当受理。

作为普通妇女群众，自己的力量毕竟有限的。大家要做的是保护自己、保留证据，及时可向相关机构寻求援助。切记，“家暴”≠“家丑”，千万别默默忍受。只有勇敢地站出来，才能真正的保护自己及家人的安全。

反家暴法还有一个亮点，规定了学校、幼儿园、医疗机构、村(居)委会等单位机构及其工作人员的强制报告义务。如果你发现受害者正在默默忍受家暴，请及时向公安机关报警，保护他/她的人身安全。

最后歪个楼，有些网友似乎对“婆婆向儿子”告状这点有怨念，欢迎大家留言分享你的故事。

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