医院封闭管理致妻子产后吃泡面，男子网上求助遭群嘲：巨婴！

疫情期间，有些旁友迫于无奈网上求助，不少事情都得到圆满解决。但前不久一位新晋奶爸却因为一条“求助信息”被群嘲了。

因为疫情的关系，哈医大医院住院部实施封闭管理。这位新晋奶爸网上发视频吐槽，自己没有育儿经验，医院又不让自己妈妈进医院照顾，妻子产后只能吃泡面和米汤……然后，网友们就炸了。

先来看看点赞最多的这条评论：

是不是一句道破真相?!

有同样在住院的和照顾过病人的网友出来说过话了：

有医护人员也发出质疑：

很显然，这位奶爸就是为了甩锅不带娃的啊~

这位网友说得对“父母帮着照顾孩子那是情份……”别指着甩锅给老人!

有网友感慨“挺多男的在逃避带孩子这方面真的挺像的”

网友们怒了，各种怒怼：

有年轻的网友被吓着了，再次恐婚恐育!

当然，也有奶爸表现不错滴~

做爸妈的，我们应该承担起自己应付的责任。何况妻儿正处在最脆弱的时候，作为丈夫和爸爸更应该好好表现才对啊~

最后提醒一下，孕产期是人生非常特殊的时期，如今疫情又还未结束，为了确保自身和家人的健康和生命安全，希望大家都能及时了解并配合医院的管理制度。

这里具体说说要注意哪些事项：

1. 尽量选择专科医院

这类医院呢基本上都是产妇和新生儿，比综合医院人员简单很多。

2. 别急着去医院

等发动也就是出现临产征兆再去不迟。在此之前，大家每天要记得量体温，检测胎动、胎心，如果发现异常，比如见红、腹痛或胎动异常等情况应及时就医。

3. 陪同人员不要太多

疫情期间，陪同准妈生产的有1个人就够了，建议身强力壮的准爸上哦~还有，前往医院的时候，产妇和陪同家人请佩戴好医疗级别的口罩。另外，最好尽量别选择公共交通工具，减少在外逗留时间。

4. 积极配合医生

生产前后，产妇和陪同家人应积极配合医护人员的治疗与护理，别自作主张或固执己见。尤其是产妇，该休息时休息，该用力时用力，不要过于紧张、担忧。

5. 谢绝亲友探望

为了避免不必要的接触，减少风险，大家还是委婉坚定的谢绝亲友探访为好。即便出院回家，也是如此，可以等宝宝大一点再说。

6. 注意日常防护

宝宝出生后，可别被喜悦冲昏了头脑，日常防护工作还是要做好。在医院应每天量体温，勤洗手，注意开窗通风，一旦发现异常要及时告知医护人员。另外，在医院时尽量少到处转悠。

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