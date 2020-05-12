家长注意了！这种儿童病正高发，快看看孩子的舌头

你知道吗？4-6月是猩红热的高发季，如果家中有2-10岁的小朋友，就要就格外注意！尽管大家出门现在都是口罩护体，但是对于这种传染病依然要提高警惕！今天，育姐就给大家科普一下“猩红热”，赶紧来了解一下。

了解猩红热

猩红热是一种急性呼吸道传染病，由A组β型溶血性链球菌感染引发。它主要通过空气飞沫传播（咳嗽、打喷嚏等），也可通过接触传播（接触受污染的食物、玩具等）。

孩子一旦感染猩红热，会出现以下这些症状：

1.发烧

通常会先发烧，以中低烧为主，但也有可能会出现39-40℃的高烧。有的孩子还可能伴有食欲不振、头疼等症状。

2.咽峡炎

除了发烧外，还会出现咽峡炎，主要表现是咽喉疼痛，有的孩子咽喉部位还会出现局部充血。

3.出疹

发病一两天后，孩子身上会出疹，一般先从耳后、脖子、前胸开始，整个上身几乎均起疹，最后下肢也出疹。

在出疹的同时，孩子还会有以下症状：

（1）草莓舌

出疹初期，孩子的舌苔发白，舌乳头红肿凸起在舌苔上，样子很像“草莓”。

（2）杨梅舌

“草莓舌”出现两三天后，白苔逐渐脱落，舌头变成光滑的肉红色，但舌乳头仍然红肿凸起，看上去像是熟透的杨梅一般。

（3）嘴巴周围苍白

孩子小脸通红，但嘴巴周围一圈皮肤发白。

4.疹退后皮肤脱屑

通常情况下，出疹3-5天后，皮疹按照出疹的先后顺序，开始脱皮、脱屑。孩子身上的皮疹越多，脱屑得也就越明显。

孩子患猩红热的正确护理方法

孩子患猩红热后，大家不要慌，只要采用正确的护理方法，就能很快让宝宝恢复健康：半

日常护理

1. 吃流质食物

如果孩子感到咽喉痛，应给他吃蔬菜汤、软面条、白粥等半流质食物。

2.注意口腔清洁

小宝宝可以用干净的棉签或纱布蘸温水后轻轻地护理口腔，大一点的孩子建议用温水漱口，每天进行3-4次。另外，少量多次喝水对口腔清洁也有一定效果。

3.及时缓解瘙痒

孩子身上出疹子时往往会感到很痒，这时候要尽可能防止孩子用手抓挠，建议给孩子剪指甲外，此外还可以用温水清洗皮肤，缓解瘙痒。另外，炉甘石洗剂止痒效果不错，可以给孩子用用看。

4.穿宽松透气的衣服

孩子发烧时，一定不能捂！建议穿上宽松透气的纯棉衣服，另外，要注意室内开窗通风，保持空气流通~

正确用药

孩子发烧体温大于38.5℃，要及时给他服用退烧药物，比如美林或泰诺林。如果拿捏不准，建议及时就医。

猩红热是细菌感染引起的，治疗时通常会使用抗生素类药物，比如青霉素。如果孩子对青霉素过敏，要及时跟医生说明，让其更换药物。

提醒大家，治疗疾病讲究对症用药，大家不要一听抗生素就心生抗拒。及时使用抗生素药物可以有效预防心肌炎、中耳炎、扁桃体炎等并发症。

另外，使用抗生素治疗治疗猩红热需要一个过程，大家一定要严格遵循医嘱给孩子用药，不要随意换药、停药。

如何预防猩红热？

请大家确保自己和家人、孩子能做到以下这几点：

1. 让孩子拥有充足、高质量睡眠，均衡饮食，加强户外锻炼。

2. 多注意个人卫生，比如勤洗手、勤换衣物等。

3. 保持环境卫生，室内空气流通和新鲜。

4. 咳嗽或打喷嚏时掩住口鼻，并处理好口鼻分泌物。

5. 避免和他人共用个人物品、比如毛巾、餐具等。

6. 高发期间，尽量少带孩子到人流密集、空气流通差的公共场所。

7. 一旦疑似患病应及时就医，如果确诊应根据医生建议住院或在家隔离治疗，直到痊愈后再回校。

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