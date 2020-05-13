宝贝三岁前，这些水果不可多吃，弊大于利！

众所周知，水果含有多有营养元素，有利于宝宝的身体健康和生长发育。但育姐要提醒大家，有些水果并不适合给孩子吃，吃多了对身体反而有害。尤其是下面几类水果，三岁前不可多吃！

1.凉性水果

天气愈发炎热了，很多父母会给宝宝买西瓜吃，但育姐要提醒大家，3岁以下宝宝最好不要吃太多的西瓜。西瓜是凉性水果，吃得太多会引起腹泻，不利于宝宝的健康成长。除了西瓜外，柿子、梨也是凉性水果，大家也不要让宝宝多吃。

2.含糖量高的水果

对于不满3岁的宝宝而言，经常食用椰子、荔枝等含糖量过高的水果并不利于身体健康。三岁以下宝宝的消化系统尚未发育完善，短时间内摄入大量糖分会加重肠胃负担，影响其他营养物质的消化吸收，妨碍宝宝的健康成长。

3.对口腔和肠道有刺激的水果

比如菠萝，其中含有的一种成分会造成口腔表皮细胞损伤，容易造成口腔溃疡。如果要给宝宝吃菠萝，最好放在盐水中泡一泡，这样不仅能有效保护口腔，还让让菠萝的口感更香甜。

4.外表有毛的水果

常见的就是桃子，如果桃子没有清洗干净，宝宝触摸后有可能会皮肤瘙痒，甚至会过敏。另外，这种带毛的水果还会使咽喉受到刺激，进而感觉喉咙不舒服，引发干咳。如果情况严重，还会造成咽喉损伤。

外表带毛的水果即使经过清洗，表面上也会有少许残留，所以不可给孩子多吃~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)