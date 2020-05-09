为啥小北鼻都爱扯大人的头发？终于找到原因

话说，最近我家宝宝又有了新的爱好——抓妈妈的头发。尤其是喝奶的时候，抓的特别起劲，我也是痛的无语凝噎……后来，我特地查了资料，才发现宝宝这么做是有原因的，差点就误解了他！来来来，我们一起接着往下看：

1.学会抓握了

宝宝长到3个月左右，就会变得越来越爱抓妈妈的头发，特别是一些披长发的妈妈。其实，这是因为宝宝3个月时手部的抓握反射能力得到了进一步的发展，基本学会了“抓握”。

如果妈妈是披着长发，在抱宝宝时，头发会落在宝宝手上。出于抓握的本能，宝宝很自然地就把这些头发抓在手心了。建议大家照顾宝宝时不要披头发，最好扎成辫子，这样就可以避免被宝宝抓到啦~

2.感到无聊了

宝宝感到无聊时，就想要人陪，尽管宝宝还不会说话，但他会用自己的方式提醒妈妈，就比如抓头发。

如果你家宝宝经常抓你头发，你可要反省了，是不是最近没有好好陪他？赶紧亲亲他，抱抱他吧~

3.单纯觉得有趣

在成长过程中，宝宝每天都在接触不同的新事物。当他第一次触摸到妈妈头发时，会感到很好玩。因此，有时候宝宝去抓妈妈的头发，只是单纯觉得好玩。

4.向妈妈表达爱意

可以说，陪伴宝宝最多的就是妈妈了。妈妈们照顾着宝宝的饮食起居，天天和宝宝在一起，有着深厚的感情，宝宝也非常爱妈妈~虽然宝宝现在不会说话，但他会用自己的方式来表达对妈妈的爱意。他们只是觉得，抓头发很很好玩，自己很开心，以为妈妈也会喜欢，但他们并不知道，这么做会弄疼妈妈。

因此，当你的宝宝抓头发时，千万不要发脾气，要温柔地告诉宝宝，“宝贝，不要抓妈妈的头发，妈妈会疼的”逐渐的，宝宝就会改掉这个习惯啦~

TIPS：宝宝抓妈妈头发，该如何应对？

面对宝宝抓妈妈头发，大家可以试试下面的方法，亲测有效：

1.分散他的注意力

3个月以上的宝宝，“抓握”能力有了很大的进步，大家可以买一些锻炼玩具回来，这样宝宝的手就一直忙着抓握，自然就不会抓妈妈的头发了。

而且，经常不但可以锻炼宝宝的手部精细动作，还能有效刺激大脑，让他越来越聪明。

2.不生气也不纵容

宝宝抓你的头发时，千万不要发火大声训斥他，因为这样会让宝宝感到害怕。但也不能无动于衷，也不要跟着宝宝一起笑。因为这是在纵容宝宝，会让他以为抓妈妈头发会让妈妈高兴，以后抓得更勤了。

可以将他的手拿开，轻声告诉宝宝这样做是不好的，抓妈妈头发会弄疼妈妈。多说几次后，宝宝就会懂了。

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