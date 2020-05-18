今年你吃香椿了吗？怕中毒就等明年吧

在好多人看来，最有“春天味儿”的菜那非香椿莫属了。这个春天，你有没有给宝宝做上一道香椿炒蛋呢?不过，有新闻曝出，鲜香味美且营养丰富的香椿却毒倒一位大爷。这究竟是怎么回事?下面大家一起来看。

原来，家人炒了一盘香椿炒蛋，75岁余大爷觉得味道好一口气吃了五分之四，没想到引发了亚硝酸盐中毒，导致多器官衰竭险些丢掉性命!!!

香椿可以放心吃吗？

问题来了，香椿到底有没有毒?咱们还能吃吗?

大家都知道，亚硝酸盐是致癌物。而香椿中确实含有一定量的亚硝酸盐。但是，离开剂量谈毒性都是耍流氓……

相关研究表明，在不同生长时期，其亚硝酸盐的含量大概在1.475 – 2.778ug/g之间。

据粮农组织/世卫组织食品添加剂联合专家委员会(JECFA)评估，亚硝酸盐的每日允许摄入量为0 – 0.07mg/kg体重。也就是说，一位体重为60kg的成年人一次性吃1.5kg左右的香椿才会中毒。很显然，正常食用一般不会中毒，更不会致癌。

至于余大爷仅吃了200g为什么会中毒，应该是因为香椿还含有428.58 – 2950.93ug/g的硝酸盐。硝酸盐呢，在胃肠道中可能会被细菌还原成亚硝酸盐，加之老人体质和消化能力比较弱，于是中毒了。

如何吃香椿呢？

关于吃香椿，民间有个说法“雨前椿芽嫩无比，雨后椿芽生木质”，大意是这个东东谷雨前很嫩最适合食用，谷雨后就开始长成枝条，纤维老化，口感变差，营养价值也大大降低，不要再吃了。而且，枝条越老亚硝酸盐含量越高。

虽然，经过淘洗、焯菜、烹调的香椿其含有的亚硝酸盐和硝酸盐会减少很多，但还是建议趁鲜嫩时吃。今年错过了，明年再吃喽~

正确方法是：尽量挑选鲜嫩的香椿，无论怎么吃食用前焯烫一遍水(焯烫1分钟左右)，可以最大程度上确保亚硝酸盐和硝酸盐最少。

需要注意的是，以下这几类人群不宜多吃香椿：阴虚、燥热的人、患有慢性病的人、体质虚弱的人、患病初愈的人、孕妇、眼疾患者。

这些蔬菜吃法有讲究

除了香椿，还有一些蔬菜也含有一定量的毒素，大家要注意食用方法哦~

1.四季豆

如果四季豆没煮熟就给孩子吃了，其所含的皂素会对消化道造成强烈刺激，可引起中毒。鲜扁豆等豆角类食物也有同样的问题，所以大家应先用沸水焯透或过油，炒至变色后再食用。

2.木耳

新鲜的木耳还含有叶啉类这一光敏物质，吃下肚后在阳光照射下易损伤细胞或引起炎，之前就有吃隔夜泡水的鲜木耳导致器官衰竭的新闻。大家可以吃干木耳，其在干制时所含的卟啉大部分都被分解。不过由于还会残留毒素，吃之前最好进行焯烫。

3.菠菜

食用前建议先用开水焯一下，去除菠菜含有的大部分草酸。还有鲜竹笋、茭白、苋菜、马齿苋等都含有大量的草酸，即使凉拌也要先用开水焯一下。不然不仅口感不好，吃起来涩涩的，孩子摄入草酸也影响对钙、镁、铁等矿物质的吸收。

4.鲜黄花菜

新鲜的黄花菜含有一种叫秋水仙碱的物质，其本身没毒，但经肠道吸收后在体内会转变成有毒的二秋水仙碱了，刺激胃肠黏膜和呼吸器官黏膜，引起头痛、口渴、呕吐、腹泻等症状。

建议大家优选不含秋水仙碱的干黄花菜。如果一定要吃鲜黄花菜，可烹炒前用开水焯烫，或者进行泡煮，来减少秋水仙碱的含量。

以上这些都是美味的食材，营养也很丰富。各位宝妈一定要注意处理，然后再给孩子食用哦~

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