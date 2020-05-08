五岁熊娃驾车上高速，揣3美元要去买跑车

据法新社报道，5月4日，美国犹他州一名警察在高速公路上巡逻时，拦下了一辆“形迹可疑”的车。当警察看清驾驶员时，不免大吃一惊，原来司机竟是一名5名男童。

男童开车上高速，被警察拦下

5月5日，犹他州高速公路巡逻队表示，当时男童跟警察说，他和妈妈吵架后离家出走，原因是妈妈不肯为他购买兰博基尼。高速公路巡逻队在推特中这样写道：“小男孩决定自己开车去加利福利亚购买兰博基尼，不过他可能无法如愿，因为他身上只有3美元。”

公路巡逻队相关部门还在推特上发布了行车记录仪拍摄的画面。从视频中可以看到，男童驾驶着SUV在高速行驶的车流中来回穿梭，警察发现这辆奇怪的车后，立即鸣笛让其靠边停车。

男孩偷偷驾车离家，所幸安然无恙

公路巡逻队在5月5日发布的声明中表示，巡逻警察从后车窗没有看到司机的头，很是奇怪，最后发现驾驶室坐的竟然是一名孩子！警察得知孩子年龄后，不禁惊讶道：“你才5岁？你从哪学的开车？”

警方表示，事发时男童的身份还未得以确认。而在被警察拦下和父母取得联系前，孩子已经驾车离家3-5公里了。

男童家人表示，当时孩子的哥哥姐姐在看管男童时睡着了。于是，小男孩便将车钥匙拿走，开车上了高速。令人庆幸的是，男童在开车过程中没有受伤，也没有造成财产损失。

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