孕妈常吃这四样，既能安胎，还能让宝贝更聪明！

怀孕后，女性需要补充充足的营养来满足胎儿的生长发育所需。那么，孕期吃哪些食物有利于胎儿发育呢？今天给大家推荐的4种食物，不仅能安胎，还能让宝宝更聪明，赶紧来了解一下。

1.核桃

女性怀孕后，常常会觉得胃口不佳，吃不下东西，感到饥饿时更愿意吃点零食。建议大家，最好选择坚果类食物，特别是核桃。

众所周知，核桃中含有的一些物质有助于大脑发育，具有“补脑”作用。孕期是宝宝大脑发育最快的时期，多吃核桃有助于胎儿的智力发育，让他更加聪明。

2.鸡蛋

鸡蛋除了富含蛋白质外，还含有磷脂，而磷脂这种成分可以促进胎儿的生长发育，既能让宝宝更聪明，还有助于安胎，坚持每天都要吃鸡蛋哦~

3.牛奶

为了保证胎儿的正常发育，准妈妈每天需要补充充足的钙。而牛奶不仅含有丰富的钙，还具有安神功效。晚上临睡前喝上一杯温牛奶，不但可以提升睡眠质量，有利于安胎，还能助力胎儿的智力发育，让他更加聪明。

4.鱼肉

鱼肉中含有的DHA是促进胎儿大脑发育的重要营养素，而且鱼肉肉质较嫩，容易被准人体吸收。因此，大家怀孕后要多吃鱼肉，保证自己身体健康的同时，还能促进胎儿的大脑发育，让孩子智力发育更胜一筹。

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