宝宝在这3个时期最难带，你是不是有同感？

一直以为“卸货”后，可以轻松一下，万万没想到，生完孩子简直是跳入另一个大坑啊~宝星人真真是不好带哇，尤其是下面这几个时期，你是不是也有同感？

♦ 肠绞痛时期：两个月

宝宝到了两个月左右，就会出现很奇怪的现象，睡着睡着突然哭闹起来，而且一哭就是好几个小时，怎么哄都不管用，把妈妈们急的头秃。

其实，这就是肠绞痛，肠绞痛并不是病，是因为宝宝年纪小，肠胃功能还没有发育成熟，就会出现肠绞痛。随着宝宝慢慢长大，肠绞痛自然会慢慢消失不见的~

应对之策：

1.妈妈注意饮食

如果是母乳喂养，大家要少吃海鲜、辣椒、葱姜蒜等辛辣刺激食物，以免产气，导致肠绞痛。

2.给娃按摩

沿着顺时针方向在宝宝腹部进行按摩，可以有效缓解肠绞痛，让宝宝感觉舒适。

3.注意抱娃姿势

宝宝出现肠绞痛时，建议大家用“飞机抱”来抱宝宝。“飞机抱”和趴睡是同一个原理，通过施压腹部以缓解肠绞痛。另外，“飞机抱”可以让宝宝与妈妈产生更多的身体接触，让宝宝充满安全感。

♦ 厌奶期：三到四个月

好容易熬过了肠绞痛，厌奶期又来了！3-4月时是厌奶高发期，宝宝的喝奶量此时会一下少了很多，甚至出现拒奶现象，十分头疼。

宝宝出现“厌奶”现象，通常与以下几个因素有关：

1.生长发育速度变慢

出生后的前三个月，是宝宝在婴儿期发育速度最快的一个时期。三个月后，宝宝的生长发育速度变慢，就不需要跟以前一样喝太多奶水了。

2.好奇心变强

3-4个月时，宝宝学会了抬头、翻身等技能，视野比以前开阔了很多，好奇心也在增强。宝宝喝奶时会被新鲜事物吸引，也就会三心二意起来。

3.变得更加抗饿

随着月龄的增长，宝宝的胃容量也在增大，每顿喝奶量就会增加，从而减少了喝奶次数。很多妈妈发现宝宝吃奶不如以前频繁，就以为他们会饿，这是不对的哦~

TIPS：厌奶期是宝宝发育的正常阶段，一般一个月后就会恢复正常，大家无需太担心。

♦ 睡眠倒退期：四个月以后

宝宝进入睡眠倒退期后，会出现经常夜醒，哭闹不安、白天睡眠不规律等情况，这对新手妈妈来说也是一个大考验。

应对之策：

1.让宝宝养成良好睡眠习惯

大家要从小帮助宝宝形成正确的生物钟，另外提醒大家，白天不要让宝宝睡太长时间，以免晚上精力充沛，不肯睡觉。

2.帮助宝宝多多运动

宝宝4个月后就可以练习抬头、翻身等一系列动作了。大家要经常帮助宝宝练习这些动作，促进大运动能力发展。宝宝白天进行适量运动，消耗过剩的体力和精力，晚上就不会睡不着了。

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