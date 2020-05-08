为了防疫拼了！杭州一小学让孩子们戴上“一米帽”

4月26日，杭州一到三年级小朋友正式开学啦！一大早，养正小学一组可爱的照片在家长群中刷屏：小朋友们戴着可爱的“一米帽”，开开心心上学去。

养正小学副校长洪峰解释说：“这确实是我们的创意，用我们的提倡的话来说就是：头戴一米帽、保持一米距。

开学回来，如何让小朋友养成良好的卫生习惯，学校也做了很多方案，“一米帽”就是其中一项内容。开学前，老师就让孩子们在家和父母一起动手做“一米帽”。帽子主要体现童趣创意，选用安全、卫生、环保的材料，结合孩子的想法，开学第一天戴着到学校，要求不能碰到他人，不能损坏帽子。

创意是挺有创意的，不知道学校老师是不是最近在追清平乐，受到了启发。

实际效果吗，想必也是形式大于内容。

但是能让学生与家长共同进行手工设计，实际参与到防疫中来，也算有利于亲子关系发展，对防疫的认识比空喊口号强不少。而且孩子们戴起来，也挺可爱的，也算是疫情中一段难忘的记忆了。

在这，小编也跟学校做一个推荐，墨西哥草帽了解一下，360度防护~

实际效果如下图

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