初夏宝宝怎么穿衣？能不能吹空调？答案统统在这里

前段时间还是冷飕飕的，结果一个五一就彻底翻盘了！这初夏的feel真是太刺激了，而小宝宝体温调节功能尚未发育成熟，所以非、常、怕、热！那么，问题来了，在初夏季节该怎么给宝宝穿衣呢？这个时候能不能开空调呢？今天，我们就一个个来释疑：

宝宝穿衣是否合适？教你科学判断

春夏交替之时，天气忽冷忽热，室内外温差较大，如何给宝宝穿衣成了困扰妈妈的一个难题。那么该如何判断宝宝穿衣是否合适呢？育姐教大家几招：

· 观察宝宝

1.脸色

宝宝体温调节能力较差，不像大人一样容易出现，所以要注意观察他的脸色。如果宝宝小脸一直红红的，说明他太热了！

2.手脚

与大人相比，宝宝的心脏泵血能力要弱一些，手心和脚心的温度通常比腹部温度要低2℃左右。因此，如果宝宝的手脚摸上去有点烫，就说明穿多了！

3.出汗

当然了，有没有出汗是最直观的表现！宝宝满头大汗，身上黏黏糊糊的，不用多说，肯定是穿多了！

不过，这里也有一点要特别说明下，有的妈妈会发现，虽然宝宝在出汗，但身上摸起来是凉凉的。这可不是在“冒冷汗”哦，这是因为宝宝出汗后，水分吸收热量蒸发，所以摸上去有点凉。如果此时再添衣，宝宝会汗会更多。

· 根据大人穿衣而定

宝宝新陈代谢速度较快，比老人和成年人更加怕热。如果你不会判断，就让孩子和你穿得差不多，（但不要模仿老人穿法……）通常情况下，你穿短袖感觉很舒服，就可以让宝宝也穿短袖咯~

这个时候可以开空调吗？

当然可以！如果宝宝过热或者连大人都觉得闷热的情况下，完全可以开空调！

有的妈妈担心吹空调会让宝宝受凉生病，今天育姐就告诉你个有关开空调的小技巧，再也不用担心宝宝和妈妈不会吹空调啦～

1.空调房装浅色窗帘

窗帘选用浅色更凉快您知道吗？其实原理很简单，浅色对热量的吸收弱，反射率高，空调的制冷效果就更好。

2.风向朝上更制冷

开空调站在风口，轻则感冒，重则面瘫，那么空调的风口最好的朝向是什么呢？答案是朝上！利用冷空气向下沉的物理特性，自然循环。

3.短时间外出别关空调

空调时开时关最容易损伤压缩机，而且还特别费电！其确的做法应该是开机-设置高冷状态-温度适宜改中、低风。如果是睡前可以设定【睡眠】状态，省电可以达到20%哦～

4.闷热天气开除湿

除了制热、制冷、定时空调别的功能也很强大。在闷热潮湿的桑拿天，先开启制冷模式，在室内温度降低后切换到“除湿模式”能有效降低室内的湿度，不仅省电，还能让人体更舒适！

5.先开空调后关窗

一回到家先别迫不及待地关窗开空调，空调中的污染物需要有一个释放的过程，先开窗通风后，等空调里面的污染物释放以后再关闭门窗。

6.空调最好装在1.7米高

大多数空调的进风口在上半部，出风口在下半部，为了防止冷空气还未沉降就被空调吸回，空调最好安装在1.7米高左右的位置。

7.空调房睡觉要做到“二暖”

成人保证肚暖，脚暖，宝宝的小手小脚也许会有点凉，这并没有关系，后背和小肚肚保暖就好了。

8.宝宝发烧了可以用空调吗？

当然可以，而且发烧宝宝也不能穿的太多，房间凉爽舒适还可以帮助散热。不过温度也不能过低，尤其是空调的风口不能对着宝宝吹，白天可以打开窗户保持空气的流通。

9.空调房放些绿色植物更健康

空调房里可以放一些富氧的绿色植物，像龟背竹、君子兰、芦荟、铁线蕨、仙人掌，吊兰、富贵竹、百合等等，这些绿色植物可以让室内湿润温和。但是不要放多哦，在房间内，每10平方米面积放1至2盆花草就可以了。

10.将空调设为26℃并不一定健康

很多妈妈都知道婴幼儿吹空调最合适的温度是26～28℃，但是也要视情况而定，比如当室外的温度很高，这个时候回到室内，不要马上把空调开到这个温度档，而是先将空调设定在一个较高的温度，等身体适应了室温再逐渐降低到26℃更健康。

11.夏天空调一个月洗一次

夏天每一到两个月就要清洗一次空调，尤其是空调面板、过滤网，还可以购买专业的空调消毒剂进行彻底的清洗消毒。

12.“月子婴儿房”空调挡风板必须装

产妇和新生儿对于温度的敏感程度超乎想象，使得产妇和新生儿免受冷风直吹的侵袭，空调挡风板！安装起来非常简单，就是在出风口处增加了一道屏障，让冷风不再直吹，有了这个神器即使家里的空调不能吹出柔风，也能够避免空调的冷风直吹到产妇和新生儿身上！

天气转热，要警惕两大有害物



1.甲醛

室内温度19℃时，甲醛会转变成气态，温度每升高8℃，室内的甲醛浓度就会增加1倍。因为甲醛易溶于水，因此当室内湿度增加时，甲醛的释放量也会增加。如果室内长时间门窗紧闭，可能会导致甲醛聚集。

要注意，甲醛不仅仅是新装修的房子中有，新鞋子、新衣服、新书等物品中都含有甲醛！不过，你可以通过下水洗涤、晾晒等方式去除甲醛。另外，房间要经常开窗通风，将甲醛散发出去。

2.霉菌

我国长江中下游地区在初夏时节往往会进入“梅雨季”，导致家中滋生霉菌。而霉菌释放出的霉菌孢子容易让宝宝出现过敏，或者患上感染性疾病。

地毯等结构疏松的家具和物体表面很容易被霉菌“盯上”，一旦发霉，务必全面清洁，可用清洁剂进行擦洗，然后放在通风处进行晾晒。必要时，可以使用除湿器降低室内湿度，延缓霉菌生长速度。

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