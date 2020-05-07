欧洲儿童频发怪病，或由新冠病毒引发

据外媒报道，近日，欧洲多个国家接连发现了有类似“川崎病”症状的患儿，其中部分儿童患上了新冠肺炎。医学专家已展开调查，以确认这些症状是否与新冠病毒有关。

多名儿童出现“川崎病”症状，专家着手调查

英国卫生部门表示，在过去三个星期里，有一些孩子出现了类似“川崎病”的症状，需要接受重症监护治疗。虽然这样的病例并不是很多，但仍在持续增加，其中一部分儿童还患上了新冠肺炎，医护人员认为这些症状很可能与新冠病毒感染有关。

4月28日，英国卫生大臣汉考克也表示，有一些没有基础疾病的儿童因此丧命，而这些儿童也确诊患有新冠。汉考克同时表示，并不能完全肯定这些病例是由新冠造成。英国卫生部门官员预计，目前英国有10-20例有类似症状的儿童，相关部门正在对此展开紧急调查。

据了解，川崎病是一种罕见的多系统炎症，婴幼儿是高发人群，学龄儿童也会患上此病。儿童患上此病后，全身血管发炎，出现皮疹、红斑、水肿、呼吸困难、发高烧等症状。

欧洲多国报告类似病例，世卫组织呼吁各国加以重视

另外，法国、比利时、西班牙等欧洲国家也报告了类似病例。4月中旬以来，法国出现了大约15例类似病例，其中部分儿童确诊感染新冠。4月29日，法国卫生部长韦兰表示“应重视这一问题，必须对此展开医学和科学调查。”目前，欧洲各国的专家已经联手展开调查，以确定这些症状是否与新冠肺炎病毒有关。

近日，世界卫生组织紧急项目技术主管玛丽亚·范·科霍夫在记者会上表示，虽然十分罕见，但欧洲多国已经发现了多例类似病例，呼吁各国要重视起来。

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