产后必经5道关卡，新妈该如何度过？

很多新妈妈卸了货之后都非常开心，觉得自己终于不用挺着大肚子，但事实上这只是开始，因为产后新妈妈们需要经历5道关卡。那么要如何顺利度过呢？一起来看看吧。

1.及时母乳喂养

在宝宝出生半小时后就应该给宝宝吸吮，在喂奶期间要注意姿势，让宝宝含住整个乳晕以及乳头。刚开始，可能没有乳汁吸出，也不用太过着急，放松心情，保证睡眠充足，营养均衡，喂奶时注意姿势，让宝宝多吸吮，刺激乳腺分泌乳汁。妈妈在喂奶时，家人应该给予支持，按需喂奶。

2.同房时间

顺产应该在42天之后，剖腹产建议在3个月后，以确保女性身体基本恢复到怀孕之前的状态。同房时应做好避孕措施，建议使用避孕套。

3.排尿

从产房回到病房后，妈妈应及时喝水吃东西，产后4小时内应排尿一次。家属应在旁陪同，以免产妇晕倒。小便后及时清洗会阴部位，保持会阴清洁，以免感染情况的出现。

4.洗澡

产后7天，就可以洗澡了。这时候最好选择淋浴而不是坐浴，这样可以避免感染。在洗澡时，要注意水温以及室温，洗澡后及时吹干头发，以免出现感冒情况，洗澡时最好家属在旁陪同，避免意外情况出现。

5.走路

产后也需要及时下床运动，在下床前先坐一会，没有头晕情况后可在家人的搀扶下缓缓站起来。此外，应保证睡眠充足，这样才有体力。

正常情况下，产后6小时就可以下床活动了，下床动作要缓慢，不要突然站起，以免出现头晕情况。产后身体还比较虚弱，走动需控制好时间。

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