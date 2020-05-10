10个环保小妙招，为孩子创造绿色地球

我们中的大多数人都希望把地球能更加美好，但这有时会很困难，甚至需要花费很多精力和金钱。但事实证明，一些最环保的方式不需要花太多钱，甚至可以帮你省下一大笔。以下是保护地球母亲的最便宜、最简单的方法。

1.减少使用一次性塑料袋

你知道“减少、再利用、再循环”吗？这是最好的减少对环境危害的方式。比如你可以把你的物品放在可重复使用的尼龙袋或帆布袋里，而不是商店里的塑料袋中。

2.步行、自行车、拼车或使用公共交通工具

减少汽车使用可以节省你的钱，并有助于减少汽车尾气对环境的影响，比如燃料消耗和温室气体排放。

3.使用可重复使用的容器

在你外出时，尽量配备一个能随身携带的水瓶和食物容器，并且能重复使用。

4.少用水

减少淋浴时间，尝试低水量淋浴，使用节能洗碗机（它比传统洗碗机使用更少的水），不要让水龙头一直开着。只有在满负荷的情况下再洗衣服，除非绝对必要，否则只需洗真正脏的衣服。

5.少用电

很多电子产品即使它们没有被打开，也一直在消耗能量，这除了浪费电力之外，它也会为你的电费增加10%。试着在不使用时拔掉充电器、微波炉和电脑之类的东西，或者使用“智能”电涌保护器，在不使用物品时禁用电源。

6.回收电子废物

电子废物包含各种污染物，包括铅、汞、铍、聚氯乙烯和阻燃剂，所以废弃的电子产品应该交进专门的回收机构。

7.少吃肉类

一项研究表明，肉类对环境有很大的影响，但不是每个人都想吃素，可以尝试每周进行一个无肉日。

8.买二手物品

这不仅可以节省你的钱，而且也延长了一个完全可以继续使用的物品的时间，否则它可能会被送往垃圾填埋场。

9.简化邮箱

将账单和银行报表转换成无纸化。如果你是一个网上购物者，尽量一次性购买，以减少你收到的盒子数量。

10.减少纸巾消耗量

在烹饪或洗碗后用毛巾擦手，并在晚餐时考虑使用餐巾。平时可以使用手帕，保护森林，低碳生活。

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