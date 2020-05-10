拒绝反社会行为，让孩子健康成长

孩子在成长和发展过程中，很可能会表现出一些消极的社会行为，比如撒谎、叛逆、胆小等等；此外也有一些孩子表现出高度的反社会行为，比如敌对和不服从的，有些甚至会有偷钱、虐待他人和动物的观点。

如果是比较严重的，那么还可能会偷窃并破坏财产、口头谩骂和、身体上的虐待，这种行为通常意味着反社会行为的迹象。反社会行为是可以控制的，但如果不加以治疗，会在成年后导致更严重的问题。如果你担心孩子有反社会倾向，继续读下去了解更多。

什么是童年时期的反社会行为?

反社会行为的特点是侵略、敌意、不诚实、冷漠。这些行为问题通常出现在儿童早期和青少年时期，在男孩中更为普遍。反社会行为的危险因素包括：学校和社区环境、遗传学和家族史、不良和消极的养育方式、暴力的，不稳定的，动荡的家庭生活。

多动症和神经问题也会引起反社会行为。注意力缺陷多动障碍(ADHD)的青少年发展反社会行为的风险更高。

儿童反社会行为的症状是什么?

反社会行为偶尔会在3到4岁的孩子身上被发现，如果在9岁之前不加以治疗，会导致更严重的后果。孩子可能出现的症状包括：虐待和伤害动物和人、说谎和偷窃、叛乱和违反规则、破坏行为和其他财产破坏。

儿童反社会人格行为

严重的反社会行为可能导致品行障碍、辍学，在维持工作和健康关系方面有困难。这种行为也会导致成年后的反社会人格障碍，他们往往在15岁之前表现出反社会行为和其他行为障碍症状，比如：缺乏良知和同情心、无视和滥用职权、攻击性和暴力倾向、傲慢、缺乏愧疚感。

如何防止反社会行为呢？

1.一级预防

这将包括让学生参与全校范围的活动，这些活动可以阻止反社会行为，例如:教学冲突解决、愤怒管理技能、情感的表达。

2.二级预防

这是针对那些有可能发展反社会倾向并使他们参与个性化活动的学生，包括:专业辅导、小团体社会技能课程、咨询、指导。

3.三级预防(治疗)

第三步是继续强化咨询。这对反社会的学生和学生有慢性的犯罪和侵犯行为。该中心建议，家庭、咨询师、教师和其他人应协调努力。

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