超过这个月龄，就再喂米粉了，可能会害娃！

根据世卫组织的建议，宝宝到了6个月时就可以吃辅食了。而《中国居民膳食指南2016版》特别指出，宝宝的第一口辅食应选择强化铁米粉。虽然有了明确的建议，但是对于米粉怎么吃，又该给宝宝吃多久，很多妈妈都不清楚。今天，我们就来一一解答：

宝宝的米粉，一定要选强化铁

宝宝到6个月时，母乳中的铁已经难以满足宝宝成长需要，此时宝宝每天应补充10毫克的铁。而强化铁米粉专为这个阶段的婴儿定制，不仅含有丰富的铁，而且口味清淡、容易消化，能够助力宝宝正常发育，避免其出现认知发展障碍问题。

需要注意的是，自制米粉营养品质较低，且没有专门添加铁、锌等微量元素，因此大家最好还是去正规商家购买强化铁米粉。

Tips：能先吃麦粉吗？

其实由于小麦种含有麸蛋白，其中的氨基酸容易引起小婴儿的过敏，激活集体免疫系统攻击并破坏小肠内膜，阻碍肠道营养吸收而发生乳糜泻。1999年国际食品法典委员会公布了常见的致敏食品清单，其中包括8种常见的过敏食品：蛋、鱼、贝类、奶、花生、大豆、坚果和小麦。

虽然母乳喂养是目前确认唯一可以预防和缓解过敏的措施，但母乳喂养并不预防麸质过敏引起的乳糜泻。也就是说，对于小宝宝来说，小麦粉会有更高的过敏概率。

鉴于大米粉比小麦粉更容易被小婴儿的消化道吸收而且不容易引起过敏，多以添加辅食最好从米粉开始。孩子接受了高铁米粉和其他富含铁的食物后，再逐渐添加上小麦粉。婴儿在一开始添加面粉时，也应该少量添加，爸妈们仔细观察孩子吃完后的反应。

所以正确的方法应该是：先米粉再麦粉！

怎么吃米粉？大有讲究！

宝宝的肠胃功能还没有发育完善，在给他吃米粉时应循序渐进，做到由少到多，由稀到稠的过程，不要一下子给宝宝吃太多。具体的方法可见表格：

需要注意的是，尽管婴儿米粉含铁量较高，但吸收性是不如鱼类和肉类的。因此，宝宝吃了一个星期左右的米粉后，就可以适当添加一些新鲜的菜泥或果泥。再过几天后，还可以加入蛋类、鱼类、红肉，拌匀后喂给宝宝吃。

有的妈妈担心米粉口味清淡宝宝不愿意吃，就把米粉和奶粉进行混合，一起冲调后用奶瓶喂给宝宝吃，这么做并不科学。

说白了，宝宝就是一张白纸，他还不知道除了米粉外还有其他味道，吃这种原汁原味的食物有利于培养清淡口味习惯。用奶瓶喂确实很方便，也很省事，但这并不利于孩子良好饮食习惯的养成，也不利于吞咽功能的发展，所以还是单独调制米糊，让宝宝坐在婴儿餐椅里吃最好~

婴儿米粉吃多久？

虽说米粉很nice，但也不能让宝宝一直吃。宝宝适应后，大家还应添加鱼类、蛋类、肉类、蔬菜、水果等食物，保持营养的均衡摄入，避免过量食用米粉。

大家都知道，米粉是由大米制作而成，而大米中含有微量的砷。与大人相比，宝宝对砷元素更加敏感，过量摄入会妨碍宝宝认知能力发展，让他“变笨”。另外，砷元素摄入过量也可能会造成身体其他部位受损。欧盟和美国FDA规定，婴儿米糊中的砷元素不得超过0.1mg /kg。

此外，米粉是糊状的，不能让宝宝一直吃。随着宝宝慢慢长大，味觉、嗅觉、触觉、口腔运动能力不断发展，8个月后就不能以米粉为主食了，应给他吃不同种类的食物。等到宝宝9个月时，辅食应从泥状食物过渡到糕状食物。宝宝10个月时，就可以吃面条、软饭、薯类等食物了，别再吃米粉了，这对促进宝宝口腔运动能力和牙齿的正常生长有好处。

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总之，大家一定要把握好尺度，做到科学喂养！

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