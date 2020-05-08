小家伙多大刷牙比较好？这个时候就要开始了

宝宝出牙慢、换牙迟、牙齿长得不整齐，这个让很多家长头秃，其实，以上这些问题大多是因为刷牙不仔细。今天育姐就来带大家做功课，赶紧来学习吧~

何时给宝宝刷牙？越早越好！

宝宝5-8个月时会萌出第一颗乳牙，此时就应给他刷牙了，以避免发生龋齿。宝宝有龋齿，不但会妨碍后续恒牙生长，还有可能影响脸型和正常发育，甚至有可能引起全身疾病。

另外，宝宝长牙前，家长就应注意保持他的口腔卫生。在给宝宝喂奶后，可以用干净的棉球或纱布轻柔地擦拭小嘴巴，将口腔里的残留奶水清理干净。

注意，给小宝宝刷牙，建议使用儿童牙刷和儿童含氟牙膏，每天至少刷牙两次。

确实，小宝宝还处于懵懂阶段，给他刷牙真的蛮难的，给大家推荐一个方法——膝对膝：

1.爸爸妈妈面对面坐下，膝盖互相接触或轻微互锁。

2.让宝宝跨过爸爸腿上，面对爸爸。接着让宝宝躺平，头部枕在妈妈腿上。

3.爸爸用胳膊轻轻夹住宝宝的腿，双手抓住宝宝的手，让妈妈可以用手扶住宝宝的脑袋，为他刷牙。

年满3岁 让宝宝自己刷牙



宝宝3岁后，就可以练习自己刷牙了。在宝宝还不能熟练使用牙刷刷牙前，大家可以手把手地教他刷牙，让他学会正确刷牙的方法，并注意不要让小孩弄伤牙龈和口腔粘膜。等宝宝长大一些后，就可以让他自己挤牙膏、刷牙、漱口了。

刷牙需要宝宝自己练习，但做父母的也不能偷懒，一定要在旁监督，从而确保刷牙方法正确和刷牙时间充分。宝宝刷牙后，大家要多检查，如果宝宝刷牙刷得不干净，要让他再刷一次。

让3岁以上宝宝练习刷牙，主要是培养他良好的个人卫生习惯，不可敷衍了事。

宝宝吞了牙膏怎么办？

含氟牙膏不但可以预防龋齿，还能有效保护牙齿。但宝宝刷牙时经常会把牙膏吞进肚子里，很多父母担心会氟中毒，所以不敢让宝宝使用。

其实，研究表明，每公斤体重每天摄入5毫克以上的氟才会引起氟中毒。我国儿童牙膏含氟量在0.05-0.11%之间。一个体重20公斤的6岁孩子吞下200克牙膏才会有可能氟中毒。而一只牙膏的重量在40克-50克之间，宝宝需要一次吞下5只牙膏才有可能出现氟中毒，so，还在担心啥呢？

如果大家不放心，可以购买低氟牙膏给宝宝使用，这样更安全。

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